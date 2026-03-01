Развожаев сообщил о восстановлении электроснабжения в Севастополе после сбоя

Tекст: Катерина Туманова

«Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 22.37 во всех районах уже есть свет», – написал он в Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что в Севастополе сбой в подаче электроэнергии, который мог быть вызван аварийным отключением в сетях Крымской энергосистемы.

«Отключены потребители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15. Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города», – проинформировал Развожаев.

Кроме того, губернатор объявил о воздушной тревоге около 22.20, которая была отменена через 20 минут.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Севастополе возбудили дело из-за замерзающих после обстрелов жителей. Средства ПВО сбили три воздушные цели около Севастополя.



