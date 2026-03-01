В Катаре при падении обломков сбитых ракет пострадали восемь человек

Tекст: Катерина Туманова

В результате падения осколков ракет, которые были перехвачены его средствами противовоздушной обороны Катара, пострадали восемь человек. Бригадный генерал Абдулла Халифа Аль-Муфтах, глава отдела по связям с общественностью Министерства внутренних дел Катара, заявил в субботу, что по Катару было выпущено 66 ракет, о падении обломков по всей стране люди заявили 114 раз, сообщил телеканал Al Jazeera.

Он сказал, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Министерство обороны Катара заявило, что «успешно предотвратило» вторую волну атак на несколько районов, все ракеты были перехвачены до того, как достигли территории страны.

Министерство иностранных дел Катара осудило атаку иранскими баллистическими ракетами по территории государства и назвало это «безрассудным и безответственным», а также «вопиющим нарушением» суверенитета и эскалацией, угрожающей региональной стабильности. В Миноброны отметили, что такое нападение противоречит принципам «добрососедства» и Катар оставляет за собой право ответить «в соответствии с международным правом».

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

При перехвате БПЛА над аэропортом Абу-Даби один человек погиб и семеро ранены. Терминал международного аэропорта Дубая был атакован. Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара в квартал в Дубае. «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике».

