Захарова сравнила публикацию данных о киевском режиме с делом Эпштейна

Tекст: Валерия Городецкая

Она прокомментировала подписанный Владимиром Зеленским закон, разрешающий принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий без согласия родителей, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что согласно новому закону, если родители откажутся эвакуировать детей, полиция сможет вывезти их из прифронтовых районов и передать органам опеки. Родители смогут вернуть детей только в течение шести месяцев и только при условии проживания на безопасной территории, критерии которой будут определять местные военные и областные администрации.

Дипломат отметила, что документ формализует уже существующую практику принудительной эвакуации несовершеннолетних на Украине, которой занимаются различные НПО и НКО. Она обратила внимание на то, что судьба тысяч так называемых эвакуированных детей до сих пор неизвестна, и выразила опасения относительно их дальнейшей участи.

Захарова напомнила, что в 2022 году на Украине были упрощены законодательные процедуры изъятия органов у людей без их согласия, и выразила обеспокоенность тем, что эвакуированные дети могут попасть под такие риски. Она также заявила, что многие украинские дети, пересекавшие границу с родственниками, «буквально растворялись» в странах Западной Европы, и подтвердить их судьбу невозможно.

Кроме того, Захарова связала новые нормы с риском использования детей в международных программах по торговле людьми и манипуляции общественным мнением. По ее словам, эвакуированных детей могут впоследствии выдавать за «украденных Россией» ради пропагандистских целей, а их семьи подвергнутся преследованиям.

