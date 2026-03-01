Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа

Tекст: Катерина Туманова

США решительно отвергли обвинения иранского постпреда при ООН Амира Саид Иравани в нарушении международного права. Американский дипломат заявил, что заявления Ирана о незаконных действиях США «фарс и нелепость», сказано в представленном на сайте постпредства США при ООН транскрипте выступления Уолтца.

В речи Уолтц подчеркнул, что за 47 лет власти Ирана неоднократно призывали к уничтожению США и Израиля, а также организовали многочисленные нападения на американские и израильские цели.

«Иран несет ответственность за серию неспровоцированных вооруженных нападений на Соединенные Штаты и Израиль, нарушения Устава ООН и угрозы международному миру и безопасности на Ближнем Востоке. Он даже пытался совершить покушение на президента США, президента Трампа. Он делал это не только напрямую, но и через своих ставленников, стремящихся скрыть и замаскировать свои злодеяния, публично заявляя при этом, что является жертвой», – сказал дипломат.

Также Уолтц обвинил иранские власти в массовых убийствах собственных граждан и репрессиях против инакомыслящих. По его словам, угрожающая деятельность Ирана представляет прямую угрозу США, американским войскам и союзникам по всему миру. В заключение представитель США выразил мнение, что иранский народ может «наконец-то будет свободен».

Дипломат заявил, что США предприняли все усилия для мирного урегулирования этого конфликта с Ираном, но Иран упустил эту возможность. Кроме того, действия США были согласованы с Израилем и соответствуют статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.

В завершение Уолтц подчеркнул, что не будет более отвечать представителю Ирана, который, по его словам, «представляет режим, убивший десятки тысяч собственных граждан и посадивший в тюрьму многих за стремление к свободе».

Напомним, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной. Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.