Экс-генпрокурор Скуратов заявил о возможности возобновления дела Листьева

Tекст: Катерина Туманова

«Основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас, но нужны поводы, получение какой-то информации или обстановки, сложившейся по другим делам, например», – заявил он РИА «Новости».

Скуратов добавил, если появится ценная информация, она может стать основанием для возобновления расследования дела.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось после появления новых данных, однако до сих пор преступление остается нераскрытым.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*, признанный иноагентом, в 2018 году привел доводы, согласно которым убийство журналиста Владислава Листьева не совпадало с интересами бизнесмена Бориса Березовского.

Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в 2025 году сообщил, что Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, но не сделал этого из-за конфликта с ним.

Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о Листьеве.



