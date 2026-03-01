Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи

«Подтверждены данные о гибели дочери, зятя и внука лидера революции. Информированный источник в доме верховного лидера революции подтвердил сведения о мученической смерти дочери, зятя и внука Хаменеи», – сказано в сообщении агентства Fars.
Там уточнили, что одна из невесток аятоллы погибла во время субботнего утреннего нападения на Иран.
Напомним, ранее агентство Jamaran сообщало, что невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США. При этом доказательств того, что Хаменеи жив или мерт, как заявляют Трамп и Нетаньяху, нет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.
Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.