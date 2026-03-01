Теннисист Медведев выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае

Tекст: Катерина Туманова

Теннисист Даниил Медведев победил на турнире категории ATP 500 в Дубае, так как его соперник по финалу, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с матча из-за травмы, что обеспечило россиянину титул. В полуфинале Грикспор с травмой сумел обыграть Андрея Рублева, передает РИА «Новости».

В соцсети Х Медведев позже высказался, что не совсем такой победы он желал себе в турнире.

Не так я хотел выигрывать финал. Надеюсь, травма у Таллона Грикспора не такая страшная, желаю ему скорейшего восстановления, – написал он.

На вопрос о том, как спортсмены готовились к игре на фоне военной эскалации в регионе теннисист признался, что даже не задумывался о возможной отмене или переносе матча – делал свои обычные вещи.

«Делал всё как обычно: он, завтрак, разминка. Провёл её перед матчем на корте. Мы готовились к матчу как обычно, на нас ничего не повлияло», – рассказал Медведев YouTube-каналу BBTennis.

Для Медведева этот титул стал вторым в текущем сезоне после успеха в Брисбене и 23-м за всю карьеру. Он впервые выиграл один турнир дважды, становясь чемпионом в Дубае в 2023 году.

Медведев занимает первое место среди российских теннисистов и является 11-й ракеткой мира. В его активе есть и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе Медведев с победы начал выступление на Australian Open. Теннисист Медведев стал победителем турнира в Брисбене.