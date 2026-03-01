FT узнала, что Минэнерго США приготовило к скачку цен на нефть из-за эскалации

Tекст: Катерина Туманова

«Вообще не было никаких обсуждений по поводу стратегического нефтяного резерва (SPR)», – сказал представитель Министерства энергетики в интервью Financial Times (FT).

Ожидается, что цены на нефть подскочат в воскресенье, когда рынки вновь откроются в 18.00 в Нью-Йорке, поскольку трейдеры реагируют на опасения, что война может нарушить поставки нефти с Ближнего Востока.

Международный эталонный сорт Brent в пятницу торговался на уровне 72,87 доллара за баррель. В стратегическом резерве США хранится около 415 млн баррелей нефти, часть из которых может быть использована для регулирования рынков, как это было в 2022 году, когда конфликт на Украине привел к росту цен.

Хотя SPR является ценным инструментом, который может помочь успокоить международные рынки в условиях кризиса, он не сможет предотвратить ценовой шок, если Иран перекроет Ормузский пролив – узкий проход, через который поступает 20% мировых поставок нефти.

Иранские СМИ в субботу сообщили, что пролив был «фактически» закрыт после того, как гвардия страны предупредила некоторые суда о том, что проход через него небезопасен.

Несмотря на то, что суда продолжали проходить через пролив с тех пор, как сегодня утром начались военные действия, данные с ретрансляторов MarineTraffic свидетельствуют о том, что поток крупных коммерческих судов, совершающих рейсы, сокращается, особенно судов, направляющихся на запад в залив.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке.