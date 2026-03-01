Двое мирных жителей пострадали от атаки ВСУ в Шебекинском округе

Tекст: Катерина Туманова

«В городе Шебекино от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь. Автомобиль повреждён», – написал он.

Гладков добавил, что самостоятельно в больницу обратилась пострадавшая женщина, которая получила минно-взрывную травму при детонации дрона в посёлке Маслова Пристань. Помощь ей оказали и отпустили на амбулаторное лечение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жительница Белгородской области предложила Гладкову выкупить ее дом. В ночь на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над страной. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.



