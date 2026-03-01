Захарова указала на игнорирование Западом погибших при эскалации в Иране детей

Tекст: Катерина Туманова

«На сегодняшний момент они не заметили. Об убитых детях по-настоящему, не придумано, не мифологизировано, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных и социальных объектах. Нет они это не заметили. Это намеренная тактика», – заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.