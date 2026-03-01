За два года в программу «Время героев» пришли 53 Героя России

Tекст: Вера Басилая

Президентская программа «Время героев» отметила двухлетие: за это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов специальной военной операции и кадровых военных. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу».

«С 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее "Время героев"», – заявил президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 года в послании Федеральному Собранию.

Первый поток стартовал в мае 2024 года с 83 участниками, среди которых 21 Герой России и 62 кавалера ордена Мужества. Второй поток начал обучение в июне 2025 года, объединив 85 человек, в том числе 32 Героя России и 72 кавалера ордена Мужества. При отборе учитывались проявленное мужество, управленческий опыт и потенциал. Программа рассчитана на два года и включает тематические блоки, стажировки и практику.

Уже более 80 участников первого и второго потока программы получили назначения на ответственные должности. Среди них – Герой России Владимир Сайбель (замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД»), Герой России Николай Соколов (замначальника департамента по координации стратегических инициатив Управления президента Росси по стратегическому партнерству и сотрудничеству), Александр Урюпин (главный советник департамента Управления президента России по общественным проектам), Евгений Чинцов (председатель городской Думы города Нижнего Новгорода VII созыва), Константин Яшин (гендиректор Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «САМАРА»), кавалер двух орденов Мужества Андрей Соболев (федеральный инспектор по Республике Адыгея аппарата полпреда президента России в ЮФО), Герой России Валерий Енин (первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области), кавалер трех орденов Мужества Геннадий Новиков (помощник управляющего директора по развитию беспилотных систем корпорации «Ростех»), Герой России Александр Шуваев (заместитель губернатора Иркутской области).

По итогам выборов в сентябре 2025 года участник программы Евгений Первышов и Мария Костюк, до назначения на должность занимавшая пост руководителя федеральной программы «Время героев», возглавили Тамбовскую и Еврейскую автономную области, соответственно.

Президент Путин подчеркивал, что кадровая программа для ветеранов и участников СВО нацелена на формирование новой элиты из числа тех, кто доказал свою преданность России на деле. «Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов, – они точно не элита», – говорил президент. – «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди».