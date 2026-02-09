  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили шесть украинских беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    США задержали в Индийском океане танкер Aquila II
    Ракета с борта «Герани» поразила вертолет Ми-24 ВСУ
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу
    ЕС предложили перевести активы России из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу
    9 февраля 2026, 22:57 • Новости дня

    Экс-министра Франции поместили под охрану после угроз из-за Эпштейна

    Экс-министр Франции Ланг и его жена получили охрану после угроз из-за Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.

    Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под охрану полиции из-за угроз в социальных сетях, связанных с публикацией информации о связях семьи бывшего министра с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ранее национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после появления сведений об их контактах с Эпштейном. В сообщении телеканала говорится: «Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под полицейскую охрану из-за угроз в соцсетях после обнародования связей бывшего министра культуры с Джеффри Эпштейном». Не уточняется, будет ли аналогичная мера защиты применена к Каролин Ланг, которая также фигурирует в документах по делу Эпштейна.

    BFMTV напоминает, что в 1977 году Ланг подписал петицию в защиту сексуальных отношений между взрослыми и детьми, а в 2021 году он публично выразил сожаление по этому поводу, назвав поступок глупым. В воскресенье Жак Ланг был вызван во французский МИД для дачи объяснений относительно своих связей с Эпштейном. На фоне скандала бывший министр объявил о намерении уйти с поста главы Института арабского мира, а его дочь Каролин покинула ряд руководящих должностей, включая пост главы профсоюза кинопродюсеров, когда стали известны подробности о связях семьи с Эпштейном.

    Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Напомним, что в 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними, а в июле того же года он был найден мертвым в тюремной камере, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела финансиста Джеффри Эпштейна до конца.

    В Британии скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, где обсуждались вопросы, связанные с официальными правительственными документами.

    Американский миллиардер Илон Маск пообещал оплатить адвокатские услуги тем, кто решится дать показания по списку клиентов Джеффри Эпштейна и столкнется с судебными исками.

    9 февраля 2026, 11:57 • Новости дня
    VK Video возглавил рейтинг видеохостингов по охвату аудитории в России

    Российский сервис для просмотра видео онлайн VK Video обошел конкурентов по числу ежедневных пользователей, достигнув показателя более 42 млн человек.

    По итогам января 2026 года видеосервис занял первое место по охвату аудитории, свидетельствуют данные Mediascope, которые приводит ТАСС.

    Ежедневная аудитория платформы выросла до 42,2 млн пользователей.

    Для сравнения: показатели YouTube оказались почти в два раза ниже – 22 млн человек. Третью строчку занимает Rutube, который ежедневно посещают 8,3 млн зрителей.

    Общий охват за январь также демонстрирует лидерство отечественной площадки с результатом 82,8 млн пользователей. У американского хостинга этот показатель составил 65,9 млн, а у Rutube – 47,7 млн.

    Статистика собиралась среди жителей России, использующих десктопные и мобильные версии сервисов. При подсчете не учитывались просмотры через SmartTV и фоновое воспроизведение видео.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (4)
    9 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проекте новой Конституции Казахстана изменена формулировка об использовании русского языка, сообщил заместитель председателя конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

    В девятой статье теперь слово «наравне» будет заменено на «наряду», передает РИА «Новости».

    «В статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)», – заявил Нурмуханов на заседании конституционной комиссии.

    Он также уточнил, что работу над поправками вели специалисты правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и другие эксперты. Основная цель изменений – обеспечение терминологической и смысловой единообразности текста основного закона.

    Такия образом, девятая статья закрепляет, что русский язык официально используется наряду с казахским в государственных и местных органах, заменяя прежнее «наравне с казахским».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию.

    В конце января на заседании профильной комиссии в Казахстане презентовали первый проект новой Конституции, включающий преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

    Комментарии (19)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 09:27 • Новости дня
    ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева

    ФСБ: К вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева причастны спецслужбы Польши

    ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнителя покушения на первого заместителя главы ГРУ Владимира Алексеева вербовали при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, сообщили в ЦОС ФСБ России.

    В ФСБ отметили: «В вербовке Л. Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын – гражданин Польши Корба Любош, 1998 года рождения, проживающий в Катовице». Силовики уточнили, что именно через родственника удалось установить контакт с будущим исполнителем, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, в ФСБ сообщили, что Виктор Васин, который участвовал в подготовке покушения, арендовал квартиру в Москве для конспиративного проживания Любомира Корбы на период подготовки покушения. Также Васин обеспечил Корбу проездными билетами для передвижения на общественном транспорте.

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    ФСБ также раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Васин размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет. У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.

    Неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве шестого февраля. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.

    Комментарии (11)
    9 февраля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    Комментарии (44)
    9 февраля 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева

    ФСБ: СБУ обещала Корбе за убийство генерала Алексеева 30 тыс. долларов

    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы пообещали исполнителю покушения на генерала Генштаба Владимира Алексеева Любомиру Корбе крупное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тыс. долларов США, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Корба также занимался сбором информации о других российских офицерах. Агент украинской разведки за ежемесячное вознаграждение в цифровой валюте отслеживал перемещения высокопоставленных военных в московском регионе.

    ФСБ указывала, что Корба был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Сами обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    Комментарии (16)
    9 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    Комментарии (13)
    9 февраля 2026, 09:00 • Новости дня
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт считает, что Европа срочно должна снизить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

     Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.

    Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».

    Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.

    Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.

    В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.

    Комментарии (11)
    9 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 72 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 996 беспилотников, 650 ЗРК, 27 568 танков и других бронемашин, 1661 боевая машина РСЗО, 33 163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 959 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

    В минувшие выходные на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (5)
    9 февраля 2026, 09:06 • Новости дня
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

    Фигуранты Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

    Они пояснили, что заказ на убийство поступил из СБУ.

    Следствие установило четкое распределение ролей между соучастниками планируемого преступления. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения на генерал-лейтенанта, а Васин выполнял функции пособника, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что силовикам понадобилось всего несколько часов, чтобы установить стрелявшего в генерала Алексеева

    Напомним, Васин последние 10 лет пытался найти работу. У него скопился долг более 831 тыс. рублей.

    Комментарии (7)
    9 февраля 2026, 09:42 • Новости дня
    Москвич Васин раскаялся в помощи в покушении на генерала Алексеева
    Москвич Васин раскаялся в помощи в покушении на генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соучастник покушения на генерала Владимира Алексеева Виктор Васин заявил, что искренне сожалеет, что помогал знакомому Любомиру Корбе.

    Корба прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб для убийства Алексеева и обратился за помощью к Васину, сказал он, передает РИА «Новости».

    «Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретения проездных документов в городе Москве. О чем я искренне раскаиваюсь», – заявил обвиняемый.

    Ранее ФСБ сообщала, что Корбу вербовали при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.

    Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов. Он был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Комментарии (33)
    9 февраля 2026, 09:49 • Новости дня
    Соучастница покушения на генерала Алексеева улетела из Внуково в Стамбул
    Соучастница покушения на генерала Алексеева улетела из Внуково в Стамбул
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Зинаида Серебрицкая, соучастница покушения на генерала Владимира Алексеева, вылетела из Москвы в Стамбул в ночь на 5 февраля, сообщили в ФСБ.

    Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из Москвы в Стамбул, сообщает РИА «Новости».

    В документах, обнародованных спецслужбой, указано: «5.02.2026 в 1:10 З. Серебрицкая вылетела из РФ авиарейсом Москва – Стамбул из МАП Внуково».

    ФСБ также раскрыла, что Серебрицкая до 2020 года имела гражданство Украины и носила фамилию Антонюк. Она родилась в поселке Фрунзе Ворошиловградской (Луганской) области УССР, а позже получила российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

    Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.

    Комментарии (13)
    9 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Участница покушения на Алексеева пыталась выселить сына и продать дом в ЛНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Зинаида Серебрицкая, обвиняемая в попытке покушения на генерал-лейтенанта Алексеева, прошлым летом пыталась продать дом в ЛНР за 2,5 млн рублей, сообщили в силовых структурах республики.

    Зинаида Серебрицкая, подозреваемая в причастности к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, пыталась выселить одного из своих сыновей из дома в Славяносербском районе ЛНР и продать недвижимость, передает ТАСС.

    По словам источника агентства в силовых структурах, отношения в семье Серебрицкой были напряженными, а ее сын, проживавший в доме, считался неблагополучным.

    Местные жители рассказали, что Серебрицкая уехала из села Хорошее еще в 2004 году, а прошлым летом пыталась продать свою недвижимость за 2,5 млн рублей. Сосед Вадим отметил, что реальная рыночная цена дома в этом районе намного ниже, а ее попытки продать дом за такую сумму вызвали недоумение среди соседей.

    Соседка по селу Ирина уточнила, что Серебрицкая приезжала в деревню летом прошлого года, но практически ни с кем не общалась. По ее словам, подозреваемая даже предлагала дом местной церкви, однако сделка не состоялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

    Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 10:53 • Новости дня
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На праздновании 20-летия Авроры Кибы ведущая Ксения Собчак с иронией прокомментировала ее меховую юбку, сравнив ее с париками Григория Лепса.

    Ксения Собчак стала ведущей на праздновании 20-летия бывшей невесты Григория Лепса Авроры Кибы, сообщает Super.ru.

    На вечеринке Собчак не упустила возможность пошутить: обратив внимание на меховую юбку именинницы, она заявила: «Я думала, это парики Лепса».

    Юбилей прошёл в окружении друзей Кибы и приглашенных звезд. Слова Собчак вызвали смех среди гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студентка Аврора Киба подтвердила окончание романа с певцом Григорием Лепсом. Она отметила, что разрыв прошел без конфликтов. Киба заявила о сохранении уважения между сторонами.

    Комментарии (18)
    9 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейскому союзу следует рассмотреть возможность вывода замороженных российских активов из бельгийской юрисдикции и их перемещения в новый депозитарий под контролем ЕС, считает экономист Хьюго Диксон, один из авторов концепции «репарационного кредита».

    В статье для Reuters Диксон выразил мнение, что самым простым выходом из сложившейся ситуации станет перевод всех российских активов в новый депозитарий, контролируемый Евросоюзом, передает РИА «Новости». Он считает, что это избавит Бельгию от возможных рисков, а также позволит перевести замороженные средства из других европейских стран в единый депозитарий.

    «Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах блока также можно будет перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне», – заявил экономист.

    Диксон также подчеркивает, что Евросоюзу необходимо убедить Бельгию согласиться на такой шаг.

    В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.

    Комментарии (17)
    9 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Объявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
    Объявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») на территории Гренландии в ближайшее время, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

    Как сообщает Reuters, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе, когда в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран-участниц альянса, передает ТАСС.

    По данным агентства, основной целью операции станет усиление роли НАТО в арктическом регионе, а также снижение напряженности между американским президентом Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.

    В январе Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    Ранее США усомнились в достаточности защиты Гренландии со стороны Дании.

    Газета Politico сообщала о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.

    Комментарии (7)
    Главное
    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    Глава МИД Турции назвал условие появления у Анкары ядерного оружия
    Вэнс: США вложат 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет
    Посольство России подтвердило переселение туристов из отелей на Кубе
    Перекупщики взвинтили цены на спектакль с участием Ефремова