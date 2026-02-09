Подростка с топором и пистолетом задержали в школе ХМАО

Подросток пришел с топором и пистолетом в школу ХМАО для расправы с друзьями

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел 9 февраля 2026 года в учебном заведении города Светский в ХМАО. Подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом, топором и ножом, спрятав оружие в рюкзаке, передает РИА «Новости».

По версии следствия, школьник ранее угрожал совершить преступление против нескольких учеников из-за личных конфликтов. Его преступные намерения не были осуществлены, поскольку преподаватель вовремя заметил подозрительный рюкзак, изъял его и вызвал полицию.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Проводится следствие.

Также следственные органы начали проверку по признакам халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по соответствующим статьям УК РФ, уточнили в ведомстве.

Ранее девочку-подростка, атаковавшую сверстников в красноярской школе, отправили под стражу.

Ученица восьмого класса в одной из школ Красноярска бросила горящую тряпку в кабинет и ударила детей молотком.

Подозреваемого в нападении на учащихся вуза в Уфе подростка решили отправить под домашний арест.

В Татарстане школьник в маске и перчатках напал с ножом на сотрудницу лицея.