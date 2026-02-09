  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили шесть украинских беспилотников
    9 февраля 2026, 22:37 • Новости дня

    Сийярто осудил ускоренную интеграцию Украины в Евросоюз

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за намерения Евросоюза принять Украины в свои ряды раньше, чем Грузию, сославшить на угрозы войны и разгула преступности, о чем он заявил на пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

    «Нам следует вести переговоры о более тесном сотрудничестве с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина, в отличие от Грузии, не только ослабит Евросоюз, но и создаст для него опасность. Опасность войны, мафии и некачественного зерна», – цитирует Сийярто РИА «Новости». 

    Он подчеркнул, что стремление ускорить евроинтеграцию Украины и при этом не пускать Грузию, по его мнению, является большой ошибкой Брюсселя. Венгрия всегда поддерживала правительство Грузии и не поддерживала санкции ЕС против грузинских властей.

    Сийярто напомнил, что Венгрия отказалась отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов граждан Грузии, несмотря на приостановку этого режима Евросоюзом.

    В декабре 2024 года Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций Евросоюза против руководства полиции Грузии.

    Напомним, Bloomberg узнало, что Евросоюз разрабатывает сценарии для закрепления членства Украины в ЕС в качестве условия в мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны из-за возможного вступления Украины в Евросоюз. Орбан также нашел неожиданных союзников против принятия Украины в Евросоюз.

    9 февраля 2026, 09:00 • Новости дня
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт считает, что Европа срочно должна снизить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

     Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.

    Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».

    Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.

    Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.

    В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.

    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    @ Andre Hosper/wikipefia.org

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности обсудить с ЕС вопрос терминала в Кулеви на Черном море, который Брюссель намерен включить в 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы готовы предоставить Еврокомиссии детальную информацию по этой теме и готовы ее обсудить», – сказал он.

    По его словам, в Тбилиси «не думают, что там происходит что-то такое, что противоречит политике антироссийских санкций».

    Грузия регулярно опровергает сообщения о том, что ее территория используется для обхода санкций против России.

    Нефтяной терминал в Кулеви, по данным ЕС, фигурирует в цепочке приема и транзита российской нефти. При этом терминалом управляет Госкомпания Азербайджана SOCAR.

    Проект терминала и нефтеперерабатывающего завода в Кулеви был презентован в 2024 году. Его инвестиционная стоимость оценивалась в 600 миллионов долларов. Мощность завода, по разным данным, составляет от 4 до 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Грузинские СМИ сообщали, что его использует компания «Русснефть».

    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    9 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    В Тбилиси заметили признаки просветления мозга у Каи Калласс
    В Тбилиси заметили признаки просветления мозга у Каи Калласс
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Увлечение чтением верховного комиссара ЕС по иностранным делам, вероятно, принесло первые плоды, и она начала понимать значение Грузии, заявил председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Недавно Кая Каллас заявила, что благодаря увлечению чтением, станет очень умной. Вероятно, она ознакомилась с литературой по региону и увидела, где находится Грузия, какую критическую роль имеет для связи Запада и Востока, и у нее просветлел мозг», – сказал парламентарий.

    Так он прокомментировал публикацию исследования ЕК «Продвижение межрегиональной повестки связанности», в котором признается важная роль строительства порта в Анаклиа на Черном море, прокладки энергокабеля по дну Черного моря в ЕС, отмечается роль Грузии на китайском направлении и так далее.

    «Это исследования является признанием реальности, роли Грузии в географии. Это важный документ о безальтернативной роли Грузии», – сказал Леван Махашвили.

    «Можно приветствовать это признание Еврокомиссии, – заявил председатель профильного комитета парламента. – Грузия является конструктивным и надежным партнером для всех, кто осознает важность «Срединного коридора». Мы готовы выполнять наши обязательства».

    Евросоюз в 2024 году заморозил контакты с Грузией, которая якобы «свернула с демократической траектории».

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю.

    9 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Сийярто объяснил выбор Росатома для АЭС «Пакш-2»

    Сийярто: Венгрия выбрала Росатом для АЭС «Пакш-2» из-за мирового лидерства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия расширяет мощности АЭС «Пакш» за счет российских технологий, рассчитывая довести долю атомной энергетики в энергобалансе страны до 70%, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что «русские являются мировыми лидерами в сфере ядерной энергетики», и это мнение подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В интервью телеканалу RTL Сийярто подчеркнул, что не видит необходимости объяснять выбор Росатома для создания «Пакш-2».

    5 февраля министр присутствовал на церемонии заливки первого бетона в фундамент будущей станции, где отметил, что проект реализуется на основе «супертехнологии, лучшей в мире технологии». Действующая АЭС в Пакше обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии Венгрии. Сейчас одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома.

     К началу 2030-х годов два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ должны быть подключены к энергосети. После завершения расширения мощность комплекса увеличится с 2000 до 4400 мегаватт, а доля атомной энергетики в энергобалансе страны достигнет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на строительной площадке АЭС «Пакш» в Венгрии прошла церемония старта заливки первого бетона в фундамент энергоблока № 5.

    После снятия Вашингтоном ряда ограничений на финансирование АЭС «Пакш-2» в Венгрии работу удалось вывести на новый уровень, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    9 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о сигналах Европы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Лавров: Европа посылает сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран выражают желание участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    По словам Лаврова, европейские дипломаты используют непубличные каналы связи для передачи подобных сигналов Москве, передает ТАСС.

    «Сигналы, которые они (представители Европы) посылают по разным, вполне не публичным каналам: мы тоже вот как бы часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом. Они это и публично говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», – отметил министр в интервью телеканалу НТВ.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    9 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС готовит включение членства Украины в блоке в мирное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разрабатывает различные сценарии для закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока, сообщает Bloomberg.

    Евросоюз готовит несколько вариантов включения вопроса о членстве Украины в блоке в будущее мирное соглашение, передает РИА «Новости».

    Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что среди рассматриваемых вариантов – обеспечение Киева защитой на начальном этапе, аналогичной той, которую получают страны при вступлении в ЕС.

    Собеседники агентства уточнили, что Украина может получить немедленный доступ к ряду прав, которыми обладают полноправные члены блока. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине четкие сроки для выполнения всех необходимых условий на пути к официальному принятию в ЕС.

    Среди других предложений фигурируют продолжение текущего процесса вступления, введение переходного периода или постепенное членство. Источники агентства отмечают, что эти варианты обсуждаются как часть переговоров по мирному соглашению.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил агентству, что вопрос будущего вступления Украины в ЕС действительно входит в повестку переговоров по мирному урегулированию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, а страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    9 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Посол: «Колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины

    Посол в Италии Парамонов заявил о падении отношений с Западом на дно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колхозная» политика Западной Европы опустила отношения с Россией на «глубины Марианской впадины», итальянские власти предпочитают занимать «страусиную позицию», не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Парамонов заявил, что коллективная, по его словам «колхозная», политика Западной Европы опустила отношения между Россией и Италией на «глубины Марианской впадины», передает РИА «Новости».

    Парамонов подчеркнул, что подобные вопросы о судьбе двусторонних отношений регулярно поднимаются как на мероприятиях в России, так и в Италии, что свидетельствует о неравнодушии многих граждан обеих стран.

    Дипломат отметил, что среди граждан существует ожидание перемен к лучшему и возобновления диалога между странами, однако, по его словам, официальные власти Италии занимают «страусиную позицию» и игнорируют мнение общества. Парамонов обратил внимание на то, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией отрицательно сказывается на Италии и ее населении.

    По мнению посла, такие решения уже начали влиять на внешнеполитические позиции Рима, а также на социально-экономическую ситуацию и уровень благосостояния простых итальянцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Европа оказалась на второстепенных позициях в экономическом и политическом партнерстве с Россией.

    9 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Лавров: США не поддержат интервенцию войск Европы на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США не будут помогать европейским странам в случае ввода их войск на Украину.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что Вашингтон не поддержит европейские страны, если они решат разместить свои войска на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители Британии и Франции, а также генсек НАТО открыто заявляют о планах развернуть на Украине экспедиционные войска и рассчитывают на автоматическую военную поддержку США.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона обсудила этот вопрос с американцами и получила ответ, который, по его словам, не будет положительным для европейцев и Владимира Зеленского.

    «Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», – заявил министр. Лавров не стал раскрывать детали обсуждения с представителями США, но дал понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться в случае эскалации.

    Соединенные Штаты и европейские страны согласовали многоуровневый план ответа на возможные «нарушения» со стороны России.

    Ранее Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    9 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров отметил рост интереса к инициативе Путина по безопасности в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской и общеконтинентальной безопасности становится все более востребованной, передает ТАСС.

    По его словам, к этой идее присоединяется все больше стран, а сама концепция строится на материальной базе Большого Евразийского партнерства. По словам министра, чем крепче связи между региональными и субрегиональными объединениями, тем прочнее станет основа для общей модели безопасности.

    Лавров подчеркнул, что процесс создания Большого Евразийского партнерства уже идет и начался он с взаимодействия между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, при этом учитывается инициатива Китая «Один пояс, один путь». Министр отметил регулярные встречи глав исполнительных структур этих организаций, что позволяет более эффективно реализовывать совместные проекты без дублирования усилий.

    Он также указал на успешную кооперацию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», а также в совместных проектах между Южной Азией, российским Дальним Востоком и по использованию Северного морского пути. Лавров резюмировал, что объединительные процессы в Евразии активно развиваются.

    Россия проинформировала руководство ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил важность того, чтобы страны Евразии сами определяли будущее континента без внешнего вмешательства и укрепляли ОДКБ.

    Ранее Владимир Путин предложил создать экспертный форум по безопасности Евразии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Евразии нужна новая архитектура безопасности.

    9 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Орбан предупредил о предвоенном безумии в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался о предвоенном безумии на территории Европы, отметив, что каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне.

    «Генеральный секретарь НАТО говорит о военном присутствии союзников «на суше, на море и в воздухе» на Украине. [Депутат Европарламента] Манфред Вебер хочет видеть на Украине войска «с европейским флагом на форме». Самые опасные времена ещё впереди», – пишет Орбан в соцсети Х.

    Венгерский премьер заявил, что Венгрия не должна быть втянута в это безумие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан в январе заявил о нежелании европейцев финансировать Украину. Также он отметил, что отправка войск ЕС на Украину приведет к конфликту с Россией. При этом исполнение слов Рютте о войсках НАТО на Украине Орбан назвал угрозой войны.


    9 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Россия заняла второе место среди самых популярных направлений поездок граждан Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Россия, с которой Грузия разорвала дипломатические отношения после войны-2008, заняла второе место по посещениям гражданами Грузии в 2025 году, уступив только Турции, сообщил «Грузстат», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Граждане Грузии в прошлом году совершили 367,3 тысячи визитов в Россию и 836,0 в Турцию.

    Всего граждане Грузии выезжали за пределы страны в 2025 году 2,9 млн раз, что на 2,8% больше показателя 2024 года.

    1,5 млн визитов от общей численности было совершено в туристических целях, это на 4,3% больше, чем в 2024-м.

    За пределами Грузии в 2025 году граждане Грузии потратили 2,4 млрд лари (888 млн долларов), это на 6,4% больше, чем в 2024 году.

    9 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Объявлено о планах ЕС включить «Башнефть» и ряд НПЗ в 20-й пакет санкций

    Reuters: ЕС планирует включить «Башнефть» и ряд НПЗ в 20-й пакет санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз собирается включить «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, включая предприятие в Туапсе, в двадцатый пакет санкций против России, пишет Reuters.

    Агентство Reuters ссылается на рабочий документ дипломатической службы ЕС, передает ТАСС.

    Если санкции будут одобрены, европейскому бизнесу, в том числе компаниям, занимающимся транспортировкой нефти, запретят любые деловые контакты с «Башнефтью» и перечисленными НПЗ. Еврокомиссия запланировала принять соответствующий пакет ограничительных мер к 24 февраля.

    В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    10 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Свищев упрекнул оргкомитет Олимпиады в экономии и разгильдяйстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что оргкомитет Олимпийских игр в Милане сэкономил на подготовке соревнований или проявил разгильдяйство, особенно в контексте замечаний некоторых спортсменов о недолговечности наградных медалей.

    «Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Награда, ради которой он боролся всю жизнь. И когда она разваливается в руках, воспоминания получаются смазанными. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали», – заявил Свищев РИА «Новости».

    Проблема с качеством олимпийских наград ранее стала поводом для обсуждений среди спортсменов. Американская фигуристка Алиса Лю пожаловалась, что ее золотая медаль оторвалась от ленты, а серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи сообщил, что оргкомитет изучает причины повреждений и работает над их устранением.

    Свищев провел параллели с Олимпиадой в Сочи, подчеркнув, что в России медали утверждали с особым вниманием к деталям, а процесс был тщательно организован.

    «Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», – добавил он.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоялась 6 февраля в Милане. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне.

