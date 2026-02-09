Оказавших сопротивление при нападении на общежитие Уфы студентов решили наградить

Хабиров заявил о решении наградить студентов за отражение нападения на общежитие в Уфе

Tекст: Вера Басилая

Государственные награды будут вручены студентам, проявившим мужество во время нападения на общежитие медицинского университета в Уфе, сообщил в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров после встречи со студентами.

По словам Хабирова, он принес извинения студентам из Индии за случившееся, подчеркнув, что «этот случай – единичный, совсем не характерный для нашей республики». Он также отметил, что власти продолжают расследовать причины произошедшего и ищут виновных, которые подтолкнули нападавшего к преступлению.

Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе лечение в санаториях и организацию поездки домой при необходимости. Все расходы, связанные с этим, возьмут на себя местные власти.

В ходе встречи особое внимание уделили вопросам безопасности. Хабиров заверил студентов, что будут приняты все меры для обеспечения их безопасности и спокойствия.

Ранее суд в Башкирии принял решение отправить подозреваемого в нападении на учащихся вуза в Уфе под домашний арест.

По факту нападения на студентов-иностранцев в Уфе было заведено уголовное дело.

В результате нападения на общежитие в Уфе пострадали четверо индийских студентов и двое сотрудников полиции.