    9 февраля 2026, 22:20 • Новости дня

    Орбан предупредил о предвоенном безумии в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался о предвоенном безумии на территории Европы, отметив, что каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне.

    «Генеральный секретарь НАТО говорит о военном присутствии союзников «на суше, на море и в воздухе» на Украине. [Депутат Европарламента] Манфред Вебер хочет видеть на Украине войска «с европейским флагом на форме». Самые опасные времена ещё впереди», – пишет Орбан в соцсети Х.

    Венгерский премьер заявил, что Венгрия не должна быть втянута в это безумие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан в январе заявил о нежелании европейцев финансировать Украину. Также он отметил, что отправка войск ЕС на Украину приведет к конфликту с Россией. При этом исполнение слов Рютте о войсках НАТО на Украине Орбан назвал угрозой войны.


    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Орбан назвал Украину врагом Венгрии

    Орбан назвал Украину врагом Венгрии из-за энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в нарушении интересов Венгрии из-за давления на Евросоюз по вопросу российских энергоресурсов.

    Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина стала врагом Венгрии, поскольку требует от Брюсселя отключить страну от дешевой российской энергии, передает РИА «Новости».

    «Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом», – заявил Орбан.

    Он сделал данное заявление на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию которого вел телеканал М1.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в случае победы оппозиции на апрельских выборах страна откажется от импорта нефти и газа из России, и это приведет к трагическим последствиям для экономики.

    Орбан неоднократно подчеркивал, что Москва является надежным поставщиком энергии для Венгрии и менять его на ненадежного поставщика «нормальные люди не станут».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не уступит давлению Брюсселя по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Орбан также сообщил о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на поставки газа из России.

    Также Орбан заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.

    9 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Сийярто объяснил выбор Росатома для АЭС «Пакш-2»

    Сийярто: Венгрия выбрала Росатом для АЭС «Пакш-2» из-за мирового лидерства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия расширяет мощности АЭС «Пакш» за счет российских технологий, рассчитывая довести долю атомной энергетики в энергобалансе страны до 70%, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что «русские являются мировыми лидерами в сфере ядерной энергетики», и это мнение подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В интервью телеканалу RTL Сийярто подчеркнул, что не видит необходимости объяснять выбор Росатома для создания «Пакш-2».

    5 февраля министр присутствовал на церемонии заливки первого бетона в фундамент будущей станции, где отметил, что проект реализуется на основе «супертехнологии, лучшей в мире технологии». Действующая АЭС в Пакше обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии Венгрии. Сейчас одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома.

     К началу 2030-х годов два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ должны быть подключены к энергосети. После завершения расширения мощность комплекса увеличится с 2000 до 4400 мегаватт, а доля атомной энергетики в энергобалансе страны достигнет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на строительной площадке АЭС «Пакш» в Венгрии прошла церемония старта заливки первого бетона в фундамент энергоблока № 5.

    После снятия Вашингтоном ряда ограничений на финансирование АЭС «Пакш-2» в Венгрии работу удалось вывести на новый уровень, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    7 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Посол России в Бельгии сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Посол в Бельгии Гончар: Население ЕС готовят к вооруженному конфликту с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    Европа ускоренно милитаризируется, а население Евросоюза целенаправленно готовят к вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар РИА «Новости».

    По его словам, «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы и перейти к военному образу мышления, заявлая, что НАТО якобы является «следующей целью» России. Также он отметил, что европейцы должны быть готовы к возможному конфликту.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса у своих западных рубежей.

    В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, однако любые потенциально опасные для интересов страны действия не останутся без внимания. Власти России считают милитаризацию Европы безрассудной и опасной политикой, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, в прошлом году посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    8 февраля 2026, 21:45 • Новости дня
    Сийярто заявил о срыве мира на Украине из-за Европы

    Сийярто обвинил Европу в срыве мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что спецоперация на Украине могла бы уже завершиться, если бы европейцы не препятствовали мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    Конфликт на Украине завершился бы быстрее, если бы европейские страны не вмешивались в усилия президента США Дональда Трампа, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави-2».

    «После встречи президентов России и США в Анкоридже, когда президент Зеленский ехал в Вашингтон, европейские лидеры сопровождали его, как «няньки». Это было унизительно для президента Зеленского. Это очевидно со стороны, потому что показывает, что «опекуны» не оставляют пациента одного», – сказал в венгерский министр.

    На вопрос, к чему это привело, Сийярто заявил, что вышеописанное способствовало усилению военизации, потому что было ясно, что лидеры ЕС  сопровождали Зеленского в Вашингтон, чтобы предотвратить мирное соглашение.

    «Они приехали, чтобы помешать президенту Трампу убедить Зеленского в необходимости прекращения войны. Европейцы приехали в Вашингтон, чтобы затянуть войну, и, к сожалению, им это удалось, потому что война продолжилась», – заявил он.

    Глава венгерского МИД уверен: при отсутствии препятствий со стороны европейских политиков, конфликт на Украине мог бы завершиться значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет участвовать в отправке войск европейских государств на Украину. Орбан отметил, что подобный шаг приведет к прямому военному конфликту с Россией.

    7 февраля 2026, 15:19 • Новости дня
    Орбан заявил, что отправка войск ЕС на Украину приведет к конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия не примет участия в отправке войск европейских стран на Украину, поскольку это будет означать прямой военный конфликт с Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед антивоенным митингом, запланированным в городе Сомбатхей на западе страны.

    По его словам, Венгрия не собирается участвовать в отправке европейских войск на Украину, поскольку это приведет к прямому военному конфликту с Россией, передает ТАСС. Орбан заявил: «Когда мы говорим о войне, мы должны говорить прямо. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией».

    Глава венгерского правительства подчеркнул, что страна категорически отказывается от участия в подобных инициативах, подчеркнув в своей публикации в социальной сети Х: «Венгрия говорит: «Нет, мы отказываемся в этом участвовать!». Орбан собирается подтвердить свою позицию на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в городе Сомбатхей.

    Правительство Венгрии называет такие мероприятия «антивоенными митингами». Их проведение приурочено к парламентским выборам, которые намечены на 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о начале сбора подписей против военных планов Евросоюза.

    Орбан заявил о риске войны из-за возможного вступления Украины в Евросоюз.

    Орбан нашел неожиданных союзников против принятия Украины в Евросоюз.

    8 февраля 2026, 21:55 • Новости дня
    Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Эпштейном

    Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась за дружбу с Эпштейном

    Tекст: Катерина Туманова

    Кронпринцесса Норвегии принесла пространные извинения за свою дружбу с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, в то время как ее старшему сыну предъявлены обвинения в жестоком обращении в суде.

    Кронпринцесса Метте-Марит, которая замужем за наследником норвежского престола, была причастна к последнему выпуску «Досье Эпштейна», в котором содержатся электронные письма, отправленные принцессой и Эпштейном друг другу, что свидетельствует о многолетней дружбе, пишет британская Mirror.

    Королевский дом Норвегии опубликовал заявление Метте-Марит, которое было переведено на английский язык, и в котором она приносит искренние извинения народу Норвегии и своей семье, которые оказались вовлечены в этот скандал.

    «Я хотела бы выразить глубочайшее сожаление по поводу моей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми вами за то, что я разочаровал вас. Содержание некоторых сообщений между мной и Эпштейном не отражает того человека, которым я хочу быть. Я также приношу извинения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, особенно короля и королеву», – сказано в заявлении норвежской принцессы.

    Извинения Метте-Марит были представлены в более пространном заявлении Королевского дома Норвегии, в котором подчеркивалось ее глубокое сожаление по поводу связи с Эпштейном. Заявление дворца начиналось словами: «Мы понимаем реакцию людей на то, что произошло в последние дни. Кронпринцесса решительно отрицает жестокое обращение и преступные действия Эпштейна. Она очень сожалеет о том, что недостаточно рано поняла, каким человеком он был».

    Завершается заявление о том, что принцессе нужно время, чтобы прийти в себя».  Извинения норвежской принцессы были принесены в связи с тем, что ее старший сын, Мариус Борг Хейби, отвечает перед судом в Осло по обвинению в изнасиловании, жестоком обращении в близких отношениях и актах насилия в отношении другого близкого человека, угрозах убийством и многочисленных нарушениях правил дорожного движения.

    Судебный процесс начался 3 февраля и, как ожидалось, продлится не менее семи недель. Несмотря на длительный судебный процесс, Хейби будет присутствовать в суде один, поскольку его мать и отчим, наследный принц Хокон, подтвердили, что не будут присутствовать в суде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Осло отправил сына норвежской кронпринцессы Хейби под стражу на один месяц. Сын кронпринцессы Норвегии ранее обвинен в четырех изнасилованиях. Опрос показал резкое падение доверия к кронпринцессе Норвегии из-за Эпштейна.

    9 февраля 2026, 10:36 • Новости дня
    Лавров заявил о глобальной войне Запада против России

    Лавров: Запад развязал против России глобальную войну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад ведет глобальную войну против России и оказывает давление на ее партнеров, требуя прекратить сотрудничество.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS отметил, что Запад развязал против России глобальную войну и пытается лихорадочно наказывать партнеров страны, требуя от них прекращения торговли и военного сотрудничества с Москвой, передает ТАСС.

    По его словам, выполнение задач по обеспечению благоприятных внешних условий для внутреннего развития России стало существенно сложнее по сравнению с ситуацией 10-15 лет назад.

    Лавров подчеркнул, что России необходимо надежно обеспечить свою безопасность, особенно на фоне угроз со стороны Европы развязать войну против страны.

    По его словам, «некоторые, притворяющиеся политиками, грозят развязать войну против России».

    Министр также отметил, что обеспечение безопасности связано с необходимостью не допустить сохранения на границах России нацистского государства, которое, по его словам, Запад создал из Украины и с помощью которого вновь ведет войну против Москвы. Лавров добавил, что нацистские основы должны быть ликвидированы, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.

    Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    Также Лавров подчеркнул, что в случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа.

    9 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Археологи установили реальность боевых слонов при переходе Ганнибалом Альп

    Tекст: Катерина Туманова

    Поход Ганнибала со слонами через Альпы – один из самых легендарных моментов в истории, долгое время считавшийся легендой, однако археологи обнаружили кость, доказывающую, что легенда описывала реальность во время Второй Пунической войны.

    Во время Второй Пунической войны карфагенский полководец Ганнибал, как известно, использовал огромных боевых зверей с разрушительной силой против римских войск. До сих пор почти все свидетельства о слонах основывались на исторических описаниях и изображениях сражений, созданных художниками.

    Однако в 2020 году археологи обнаружили единственную кость, захороненную под кабинетом врача в Кордовской провинциальной больнице в Испании, пишет Daily Mail.

    Радиоуглеродный анализ образца кости позволил датировать смерть животного концом IV – началом III веков до нашей эры, что совпадает со временем Второй Пунической войны.

    Кроме кости, археологи обнаружили следы разрушений древнего города, а также 12 каменных шаров от осадных орудий, тяжелые наконечники стрел от скорпионов и карфагенские монеты, отчеканенные в Картахене между 237 и 206 годами до нашей эры. Все эти находки свидетельствуют о том, что город подвергся карфагенскому нападению именно в период Второй Пунической войны.

    «С археологической точки зрения, уровень разрушений, задокументированный в Колина-де-лос-Кемадос, хорошо вписывается в формирующуюся картину событий, связанных со Второй Пунической войной», – пишут ученые в Journal of Archaeological Science: Reports.

    Они считают, что кость маловероятно могла быть привезена для торговли или других целей, так как была слишком мала и не представляла ценности для путешественников.

    Исследователи заключают, что находка может стать одним из немногих прямых археологических свидетельств использования боевых слонов в античности на Западе Европы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин рассказал, что нераскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг может стать громким открытием для мировой археологии. Археологи нашли руины монастыря византийских монахов в Египте. «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике.

    9 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров заявил о «настырных попытках» Европы проникнуть в Черноморский регион

    Лавров: Европа настырно продирается в Черноморский регион

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны «настырно продираются» в Черноморский регион, игнорируя деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели», фрагмент которого показал НТВ, заявил, что европейские страны настойчиво стремятся расширить свое влияние в Черноморском регионе, при этом обходя Организацию черноморского экономического сотрудничества, передает ТАСС.

    Министр также провел параллель с Арктикой, где, по его словам, наблюдается аналогичная политика со стороны европейских стран.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил, что атаки на суда у турецких берегов в Черном море могут сделать этот регион недоступным для торговли и перемещения людей.

    Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что в случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа.

    9 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Посол: «Колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины

    Посол в Италии Парамонов заявил о падении отношений с Западом на дно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колхозная» политика Западной Европы опустила отношения с Россией на «глубины Марианской впадины», итальянские власти предпочитают занимать «страусиную позицию», не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Парамонов заявил, что коллективная, по его словам «колхозная», политика Западной Европы опустила отношения между Россией и Италией на «глубины Марианской впадины», передает РИА «Новости».

    Парамонов подчеркнул, что подобные вопросы о судьбе двусторонних отношений регулярно поднимаются как на мероприятиях в России, так и в Италии, что свидетельствует о неравнодушии многих граждан обеих стран.

    Дипломат отметил, что среди граждан существует ожидание перемен к лучшему и возобновления диалога между странами, однако, по его словам, официальные власти Италии занимают «страусиную позицию» и игнорируют мнение общества. Парамонов обратил внимание на то, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией отрицательно сказывается на Италии и ее населении.

    По мнению посла, такие решения уже начали влиять на внешнеполитические позиции Рима, а также на социально-экономическую ситуацию и уровень благосостояния простых итальянцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Европа оказалась на второстепенных позициях в экономическом и политическом партнерстве с Россией.

    9 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о планах запретить соцсети детям младше 15 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский премьер-министр Андрей Бабиш поддержал идею запрета использования социальных сетей детьми младше 15 лет, ссылаясь на вред увлечения соцсетями для психики молодёжи.

    «Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно для детей. Мы должны защитить наших детей», – приводит Reuters реплику Бабиша из его видеообращения, опубликованного в воскресенье на страницах в соцсетях.

    Такие страны, как Испания, Греция , Великобритания и Франция, рассматривают возможность ужесточения контроля за использованием социальных сетей из-за опасений по поводу их негативного влияния на детей, после того как Австралия в декабре 2025 года стала первой, запретившей доступ к таким платформам для лиц младше 16 лет страной.

    Первый заместитель премьера Карел Гавличек подтвердил, что кабинет министров Чехии всерьез обсуждает введение такого запрета. Если решение будет принято, законопроект планируют предложить в этом году.

    На прошлой неделе правительства Испании и Греции также предложили ограничить использование соцсетей среди подростков на фоне ужесточения контроля за цифровыми технологиями в Европе.

    Многие европейские страны, включая Британию и Францию, рассматривают аналогичные меры. Британия может ввести запрет по австралийскому образцу, где платформа запрещена для лиц младше шестнадцати лет, а Франция работает над законодательством, ограничивающим доступ к соцсетям для детей до 15 лет.

    Власти и регуляторы по всему миру анализируют влияние экранного времени на психическое здоровье молодежи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для подростков. депутаты Нацсобрания Франции одобрили  законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Дуров назвал ярых сторонников запрета соцсетей для подростков.


    9 февраля 2026, 08:49 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу во вмешательстве в отношения России и Центральной Азии

    Лавров заявил о попытках Европы навредить отношениям России и Центральной Азии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны предпринимают действия для препятствия сотрудничеству России с государствами Центральной Азии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели», фрагмент которого был показан на телеканале НТВ, заявил о продолжающихся попытках европейских стран навредить контактам между Россией и центральноазиатскими государствами, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Европа продолжает диктовать свои подходы на Евразийском континенте и стремится мешать естественным процессам взаимодействия между Россией и ее соседями в Центральной Азии и Закавказье.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что в случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа.

    Лавров также отметил, что европейские страны настойчиво продвигаются в Черноморский регион.

    9 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров отметил рост интереса к инициативе Путина по безопасности в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской и общеконтинентальной безопасности становится все более востребованной, передает ТАСС.

    По его словам, к этой идее присоединяется все больше стран, а сама концепция строится на материальной базе Большого Евразийского партнерства. По словам министра, чем крепче связи между региональными и субрегиональными объединениями, тем прочнее станет основа для общей модели безопасности.

    Лавров подчеркнул, что процесс создания Большого Евразийского партнерства уже идет и начался он с взаимодействия между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, при этом учитывается инициатива Китая «Один пояс, один путь». Министр отметил регулярные встречи глав исполнительных структур этих организаций, что позволяет более эффективно реализовывать совместные проекты без дублирования усилий.

    Он также указал на успешную кооперацию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», а также в совместных проектах между Южной Азией, российским Дальним Востоком и по использованию Северного морского пути. Лавров резюмировал, что объединительные процессы в Евразии активно развиваются.

    Россия проинформировала руководство ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил важность того, чтобы страны Евразии сами определяли будущее континента без внешнего вмешательства и укрепляли ОДКБ.

    Ранее Владимир Путин предложил создать экспертный форум по безопасности Евразии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Евразии нужна новая архитектура безопасности.

