Перекупщики взвинтили цены на спектакль с участием Ефремова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ажиотажный спрос возник сразу на две даты спектакля, хотя продажи стартовали только 9 февраля, передает «Лента.ру» со ссылкой на Shot.

По данным издания, желающие попасть на представление столкнулись с трудностями уже в первые часы работы касс.

После старта продаж часть выкупленных билетов нашлась на сторонних онлайн-площадках с солидной наценкой.

Стоимость прохода в партер изначально составляла около 25 тыс. рублей, однако на сторонних ресурсах цена выросла до 50 тыс. рублей. Места в бельэтаже, которые продавались по 8 тыс. рублей, перекупщики предлагают приобрести за 12 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Ефремов планирует выйти на сцену после освобождения 25 марта, он должен выступить в спектакле «Без свидетелей».

Напомним, Ефремов приступил к первой после освобождения актерской работе над ролью в спектакле.