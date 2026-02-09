  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили шесть украинских беспилотников
    9 февраля 2026, 20:50 • Новости дня

    Открыта регистрация добровольцев на ключевые мероприятия 81-й годовщины Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Волонтеры Победы объявили о начале регистрации добровольцев для участия в мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Пресс-конференция прошла с участием общественных и политических деятелей, ветерана войны, а также представителей движения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В этом году добровольцы смогут присоединиться к крупным всероссийским и международным патриотическим акциям, среди которых традиционные проекты «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Сад памяти» и «Диктант Победы».

    Старт регистрации на конкурс «Послы Победы», победители которого будут сопровождать главный парад на Красной площади, был объявлен председателем Центрального штаба Волонтеров Победы Ольгой Занко. «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Диктант Победы» – эти акции знают миллионы людей по всему миру. Мы предлагаем стать их организаторами», – заявила она. Участвовать могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт организации патриотических акций.

    Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия» в шестой раз проводят Международную историческую онлайн-игру «1 418», посвященную подвигу советских солдат. В прошлом году к проекту присоединились более 80 тыс. человек из разных стран. Команда из Египта, победившая в 2025 году, отметила, что участие в игре помогло им сплотиться и вдохновило к новым проектам.

    Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева подчеркнула, что знание истории Великой Отечественной войны помогает формировать единое историческое пространство. Каждый доброволец, участвующий в мероприятиях 81-й годовщины Победы, пройдет обязательный исторический минимум, подготовленный специалистами центра.

    К работе волонтерского корпуса активно подключаются партнерские организации, в том числе ОАО «РЖД». Заместитель начальника департамента социального развития компании Владимир Сайбель рассказал, что сотрудники РЖД помогают не только ветеранам войны, но и участникам спецоперации на Украине, а также поддерживают семьи военнослужащих.

    Завершилась пресс-конференция выступлением ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука, прошедшего боевой путь от детдома до освобождения ряда стран Европы. Он выразил благодарность Волонтерам Победы за поддержку и отметил, что сохранение памяти о Великой Победе – залог светлого будущего страны.

    9 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    9 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн, который восстанавливается после ДТП и последующих операций, сообщил, что сейчас передвигается только с помощью подручных средств.

    Во время оперативного совещания правительства региона он отметил: «Сегодня вместе с ЦУРом каждый район нужно отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств», передает РИА «Новости».

    Хинштейн принимал участие в совещании дистанционно. Глава региона обратился к коллегам с просьбой уделить особое внимание ручному контролю ситуации в районах области.

    В завершение Хинштейн выразил благодарность жителям области за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. По его словам, такие обращения действуют на него как «самое лучшее лекарство».

    В понедельник Хинштейн дистанционно присоединился к еженедельному заседанию правительства региона после перенесенной операции.

    Напомним, Хинштейн попал в автомобильную аварию из-за непогоды в Курской области. У него диагностировали перелом тазобедренной кости. Также у губернатора оказались сломаны три ребра и два поперечных отростка позвонка.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Ракета с борта «Герани» поразила вертолет Ми-24 ВСУ

    Рожин сообщил о поражении вертолета ВСУ ракетой из «Герани»

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    9 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину

    Лавров: Макрону при желании нужно позвонить Путину вместо подготовки шоу

    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    В эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Лавров заявил, что если Макрон действительно намерен обсудить что-либо с Путиным, то ему стоит просто взять и позвонить, а не устраивать публичное обсуждение подготовки звонка, передает ТАСС.

    Глава МИД отметил, что такие вопросы обычно решаются без предварительных анонсов, а «зрелые руководители» сообщают о контактах уже по факту их проведения. По словам Лаврова, анонсирование переговоров заранее создает ощущение, что готовится не деловой разговор, а некое публичное мероприятие, рассчитанное на внимание публики.

    «Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора. А делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу и вот надо как можно больше зрителей возбудить, – ну какая Европа есть, такая и есть», – подчеркнул министр.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он также заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Ранее Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    9 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Эксперт Кнутов: При вербовке Любомира Корбы денежный вопрос не был решающим

    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская разведка за угон российской авиатехники предлагала миллионы долларов, а за убийство генерала установила награду в 30 тыс. долларов. Впрочем, злоумышленники все равно на это согласились, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он также описал схему польско-украинской вербовки диверсантов.

    «Участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева вполне ожидаемо и логично. На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Виктор Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600–750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – заключил Кнутов.

    Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным службы, 66-летний Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в городе Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    Соучастник покушения на Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Накануне стало известно, что исполнитель покушения и его пособник задержаны. По сообщению ФСБ, поимка Корбы состоялась в Дубае, а Васина – на территории Москвы. Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Ей удалось скрыться. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    10 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году неспроста, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв, какой смысл таится за этим назначением.

    По словам Захаровой, победа русского оружия, Красной Армии и советского народа сформировала облик мира таковым, каким он был 80 лет, это была база, на которой зиждется и вся система международных организаций, что стало мешать оппонентам и противникам России. И они стали не просто забывать о Победе, но сознательно ее вымарывать, фальсифицировать историю, затирать факты.

    «Более того – обращаться к практикам нацизма вновь и вновь. Даже, приведу такой специфический пример: выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 млн наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом», – заявила дипломат в беседе с «Комсомольской правдой».

    Захарова напомнила, что оппоненты не учли, как в каждой семье есть портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке.

    «И мы не забудем никогда. И в прошлом году мы показали, что не дадим забыть никому», – подытожила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

    9 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели

    В АТОР заявили о закрытии части гостиниц на Кубе

    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели
    @ Nicolas Economou/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько отелей на Кубе прекратили прием гостей из-за уменьшения числа туристов, клиентам предлагают бесплатное переселение в другие гостиницы более высокого класса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Часть гостиниц на Кубе временно прекратила работу на фоне сокращения турпотока, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристов переселяют бесплатно, зачастую в отели более высокой категории.

    Закрыты или приостановили деятельность Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur и Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

    В АТОР напомнили, что авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила рейсы на Кубу после публикации NOTAM, введенного из-за ограничений на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове.

    Во Флоридском проливе близ воздушного пространства Кубы был зафиксирован стратостат для постоянного контроля. Россия обсуждает с Кубой варианты помощи и пути выхода из критической ситуации, вызванной действиями США.

    9 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан.

    Согласно новым положениям, трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход не превышает прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, передает ТАСС.

    «Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», – сказано в материалах комиссии.

    Нововведения не затронут мигрантов, которые оформляют патент впервые, а также тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных нужд.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    В ноябре власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов.

    9 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Развожаев поручил вернуть организаторов концертов в Севастополе в реальность

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Севастополя ужесточили контроль за проведением концертов после отмены выступления популярного блогера, сославшись на высокий уровень террористической опасности.

    Губернатор Михаил Развожаев заявил на аппаратном совещании, что организаторы концертов в Севастополе должны «вернуться в реальность» и соблюдать все требования проведения массовых мероприятий, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что в условиях высокого уровня террористической опасности любые массовые мероприятия должны быть согласованы с органами власти и оперативным штабом.

    Развожаев поручил провести профилактическую работу с МВД по всем увеселительным заведениям, которые устраивают мероприятия без согласования.

    Ранее глава города отменил концерт блогера и стримера Ивана Золо, ссылаясь на нравственные аспекты и вопросы безопасности. По его словам, проведение массовых мероприятий возможно только после подачи заявки в департамент общественной безопасности и получения разрешения оперативного штаба.

    Развожаев поручил объяснить организаторам концертов правила согласования, добавив, что в случае планирования любых акций необходимо строго следовать установленному порядку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что концерт блогера и стримера Ивана Золо в Севастополе был отменен из-за несоблюдения требований безопасности и нравственных принципов.

    В Сочи концерт блогера Ивана Золочевского отменили из-за сообщения о минировании, после чего среди зрителей начались беспорядки и полиция задержала 20 человек.

    9 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждан России старше 100 лет насчитывается 17 тыс. человек, сообщила главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

    «Людей старше 100 лет в стране уже 17 тыс.», – приводит РИА «Новости» слова Ткачевой на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».

    По ее словам, ожидаемая продолжительности жизни россиян в возрасте 80 лет составляет семь-восемь лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет. Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет. В афганской провинции Хост  обнаружили  долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.


    9 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады

    Итальянский сенатор Вескови: Отстранение россиян от Олимпиады неразумно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    9 февраля 2026, 19:37 • Новости дня
    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом

    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным раздробленным активом

    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко назвал аэропорт Домодедово разрозненным активом, объединяющим 25 компаний с убытками около 10 млрд рублей в год и задолженностью 75 млрд рублей.

    По его словам, предстоящая интеграция потребует значительных усилий по различным направлениям деятельности, передает РИА «Новости».

    «Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности. На сегодня Домодедово – это разрозненный актив, состоящий из 25 компаний, которые несут убытки порядка 10 миллиардов рублей ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 миллиардов рублей», – сказал Василенко.

    В январе структура Шереметьево выиграла аукцион по продаже Домодедово.

    Ранее Василенко сообщил, что сотрудники аэропорта Домодедово сохранят рабочие места и уровень зарплат после сделки по продаже аэропорта.

    9 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автопроизводителя сообщили, что количество жалоб на электронный блок управления у Lada Largus составляет менее одной тысячной от всех продаж.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе АвтоВАЗа опровергли появившуюся ранее информацию о массовых проблемах с электронным блоком управления на автомобилях Lada Largus. В компании уточнили, что официальная статистика не подтверждает массового характера дефектов, о которых писали СМИ.

    В сообщении пресс-службы говорится: «С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей».

    Дополнительно в АвтоВАЗ е проинформировали, что ведется проверка информации по сервисным центрам и автопаркам, которые упоминались в публикациях. При этом компания следит за поступающими обращениями, чтобы своевременно реагировать на возможные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 31% в 2025 году. Компания открыла дилерские центры за рубежом и завершила сертификацию автомобилей Lada для Вьетнама.

    «АвтоВАЗ» анонсировал проведение проверки автомобилей Lada Granta 2025 года выпуска для подтверждения потребительских характеристик.

    Руководство компании заявило о важности локализации автомобилей Lada в Иране и открытии там дилерского центра.

    10 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    Лавров в День дипломатического работника назвал внешнеполитические ориентиры
    Лавров в День дипломатического работника назвал внешнеполитические ориентиры
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Сегодня, на очередном изломе истории, отечественная дипломатия продолжает делать все, что от нее зависит, для обеспечения безопасных и благоприятных условий поступательного внутреннего развития России, заявил в поздравительном обращении глава МИД страны Сергей Лавров.

    «Наш последовательный и взвешенный внешнеполитический курс во многом задает вектор мировых трансформаций, содействуя становлению нового, многополярного миропорядка», – отметил министр в представленном на сайте ведомства видеообращении.

    Он указал на то, как по инициативе российского президента Владимира Путина дипломаты работают над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации.

    «Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе – наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном. Продолжаем развивать разноплановые отношения с государствами Мирового большинства. Среди них – Китай, Индия, другие единомышленники, стратегические партнеры и союзники, в первую очередь по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС», – сказал он.

    Лавров подчеркнул, что в фокусе внимания российских дипломатов – противодействие неоколониальным – практикам: от односторонних принудительных мер до военных интервенций.

    «В этом контексте подтверждаем солидарность с народами Венесуэлы и Кубы. Убеждены, что только они могут определять свою судьбу», – заявил министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол в Италии Парамонов заявил, что «колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины. «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США.

    9 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Полицейские задержали напавшего на женщину в метро Москвы

    Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город», сообщили в столичном главке МВД России.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».

    «По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.

    Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.

    Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.

    В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

