Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы готовы предоставить Еврокомиссии детальную информацию по этой теме и готовы ее обсудить», – сказал он.

По его словам, в Тбилиси «не думают, что там происходит что-то такое, что противоречит политике антироссийских санкций».

Грузия регулярно опровергает сообщения о том, что ее территория используется для обхода санкций против России.

Нефтяной терминал в Кулеви, по данным ЕС, фигурирует в цепочке приема и транзита российской нефти. При этом терминалом управляет Госкомпания Азербайджана SOCAR.

Проект терминала и нефтеперерабатывающего завода в Кулеви был презентован в 2024 году. Его инвестиционная стоимость оценивалась в 600 миллионов долларов. Мощность завода, по разным данным, составляет от 4 до 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Грузинские СМИ сообщали, что его использует компания «Русснефть».