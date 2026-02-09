Стартовал XIV сезон чемпионата CASE-IN для молодых инженеров

Tекст: Елизавета Шишкова

XIV сезон Международного инженерного чемпионата CASE-IN стартовал при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Чемпионат включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий в России на 2022-2031 гг. В этом году студенты, молодые инженеры и школьники будут разрабатывать и презентовать решения для ключевых отраслей экономики, таких как энергетика, строительство и металлургия. Участники смогут пройти оплачиваемые стажировки, получить льготы при поступлении в магистратуру и войти в кадровый резерв ведущих компаний страны.

Генеральный директор президентской платформы Андрей Бетин отметил: «Участники CASE-IN на протяжении всего сезона будут создавать проекты по внедрению технологий будущего, которым в России отводится ведущая роль на ближайшие десятилетия. Молодым людям предстоит подумать над тем, как обеспечить полную цифровизацию энергетического сектора, горнодобывающую, строительную промышленности, металлургию, нефтегазовое дело, также внедрить искусственный интеллект и цифровые двойники в другие крупнейшие отрасли России. Уверен, у нашей талантливой молодежи все получится».

Основатель чемпионата Артем Королев подчеркнул, что в 2026 году CASE-IN поможет сформировать целостную кадровую экосистему и привлечь до 2030 года около 300 тыс. новых специалистов в топливно-энергетический комплекс, строительство, металлургию и другие отрасли. В этом сезоне появилось новое направление «Промышленные технологии» от «Алабуги», что расширяет географию участников. На отборочных этапах команды представят проекты экспертной комиссии, а лучшие выйдут в полуфинал и финал в Москве.

Образовательные инициативы CASE-IN, такие как инженерные классы и кружки, школьные кубки и форумы, помогут молодежи познакомиться с профессией и поддержат развитие русской инженерной школы. В чемпионате также участвуют молодые инженеры из стран СНГ и БРИКС+. Победители смогут поступить в магистратуру или аспирантуру на льготных условиях и пройти практику в компаниях-партнерах, а также принять участие в отраслевых молодежных форумах. Регистрация на участие открыта на сайте проекта.