Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»

Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС

Tекст: Катерина Туманова

В частности, ЕС намерено добавить Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии в санкционный список, запретив компаниям и частным лицам ЕС осуществлять операции с любым из портов, передает Reuters.

Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС, он был разработан совместно дипломатической службой ЕС, Еврослужба внешних связей и Европейской комиссией и был представлен странам ЕС в понедельник.

Для принятия санкций ЕС в качестве закона требуется единогласие. В пятницу, 6 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций включает общесекторальные ограничения и переход от предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

Пакет также вводит новые запреты на импорт таких металлов, как никелевые слитки, железные руды и концентраты, нерафинированная и обработанная медь и различный металлический лом, включая алюминий. Также будет запрещен импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых изделий.

Это предложение впервые предусматривает использование средства защиты от обхода санкций в отношении третьей страны. Новые ограничения предусматривают запрет на продажу в Кыргызстане металлорежущих станков и средств связи для передачи голоса, изображений и данных, таких как модемы и маршрутизаторы.

ЕС также предложил добавить два кыргызских банка «Керемет» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» в санкционный список за предоставление услуг по использованию криптоактивов в России, а также банки в Лаосе и Таджикистане, исключив при этом двух китайских кредиторов.

В случае одобрения банкам, включенным в список, будет запрещено осуществлять операции с физическими лицами и компаниями ЕС.

К своей системе санкций, которая включает замораживание активов и запрет на поездки, Еврослужба внешних связей предложила добавить 30 физических лиц и 64 компании. В их число входит «Башнефть», дочерняя компания российского нефтяного гиганта «Роснефть», а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе два крупных предприятия, контролируемых «Роснефтью», в Туапсе и Сызрани.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России в ноябре 2025 года. Фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Евросоюз обсуждает также идею отмены потолка цен на российскую нефть.