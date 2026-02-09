Эксперт заявил о завершении эры доминирования WhatsApp в России

Капранов сообщил, что 2025 год стал завершающим этапом доминирования WhatsApp, многолетнего лидера среди мессенджеров. Он отметил, что национальный мессенджер Max обрел значение как часть суверенной цифровой экосистемы, однако сталкивается с проблемой интеграции в бизнес-процессы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Одна из самых больших проблем сегодня в том, что Max пока не встроен в существующие бизнес-процессы. Здесь, безусловно, нужна помощь, в первую очередь регуляторная, потому что сегодня в это упирается очень много представителей малого и среднего бизнеса», – заявил Капранов.
На круглом столе в Общественной палате РФ также обсуждали кадровый дефицит и новые профессии в цифровой сфере. Участники отметили, что цифровой суверенитет формируется не только через технологии, но и через подготовку специалистов.
По словам директора Digital-агентства «Интериум» Валерия Сидоренко, автоматизация становится вынужденной мерой на фоне нехватки кадров, а работа с нейросетями – ключевым навыком в коммуникационной сфере. Руководитель пресс-службы ВЦИОМ Яна Ширяева отметила, что отношение к отечественным цифровым платформам во многом зависит от возраста: молодежь воспринимает ограничения как вмешательство, в то время как старшее поколение видит в них способ поддержки.
Дискуссия затронула и вопросы рекламного и аналитического рынка: представители отрасли поддержали идею дальнейших ограничений для иностранных компаний в этих секторах. Президент группы АДВ Олег Лещук отметил, что даже при возможном возвращении глобальных компаний их участие в совместных предприятиях должно быть ограничено 20-25%, остальное должно оставаться за российскими компаниями.
Советник директора по развитию Авито Работы Надежда Сацкив добавила, что цифровая реальность рынка труда формируется уникальным человеческим опытом и скоростью, а искусственный интеллект становится полноценным «соавтором» карьеры. По данным опроса Авито Работы, чаще всего функцией улучшения резюме с помощью ИИ пользовались менеджеры по работе с маркетплейсами, специалисты по продажам и операторы пунктов выдачи заказов, причем самые активные пользователи – женщины от 25 до 34 лет с высшим образованием и мужчины от 18 до 24 лет со средним специальным.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ