«Единая Россия» во всех регионах проведет отчетно-программные форумы «Есть результат»

Tекст: Елизавета Шишкова

Во всех 89 регионах России состоятся региональные отчетно-программные. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на открытии второго форума в поселке Боровский Тюменской области. Мероприятие проходит в СК «Олимпия», который был построен по народной программе партии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Якушев отметил, что на форумах основное внимание уделяется открытому диалогу с избирателями и подведению итогов работы партии за пять лет. «Первый – большой отчет и откровенный разговор с избирателями: как мы работали на протяжении пяти лет и исполняли народную программу. Второй – вместе подумать, в какой стране мы хотим жить», – подчеркнул он.

Он добавил, что по всей стране уже прошли муниципальные форумы, где результаты обсуждались на местном уровне. При формировании первой народной программы от жителей Тюменской области поступило более 70 тыс. предложений по разным сферам жизни.

Секретарь реготделения «Единой России» и губернатор региона Александр Моор поблагодарил Генсовет партии за формат форумов, позволяющий отчитаться перед жителями о выполнении программы. По его словам, в реализации предложений участвовали представители разных социальных групп, включая участников и ветеранов СВО, учителей, врачей и молодежь.

В форуме принимают участие депутаты, представители муниципалитетов, сторонники партии и активисты. Обсуждения проходят в тематических группах: «Семья, молодежь, дети», «Комфортная среда для жизни», «Экономика и промышленность», «Медицина и здоровый образ жизни», «СВО, патриотизм, национальное единство».