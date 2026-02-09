Врач назвала идеальный завтрак перед выходом на холод

Врач Литвинова-Гразион посоветовала есть кашу с маслом перед выходом на холод

Tекст: Дарья Григоренко

Литвинова-Гразион рассказала о том, каким должен быть завтрак перед выходом на улицу в мороз. По словам специалиста, утром в холодное время года важно выбирать еду, которая даст длительное ощущение тепла, поддержит энергию и снизит нагрузку на организм. Основой такого завтрака должен стать баланс белков, жиров и сложных углеводов в пропорции 1:1:4, передает Газета.Ru.

Врач объяснила: «Белки способствуют восстановлению и поддержанию энергии. К таким продуктам относятся яйца, кисломолочные продукты, нежирное мясо и рыба. Жиры необходимы для долгого сохранения энергии и выполняют функцию теплоизоляции – их можно получить из орехов, семян, авокадо, оливкового масла». Она добавила, что сложные углеводы – например, цельнозерновой хлеб, крупы и бобовые – усваиваются медленно и обеспечивают устойчивую энергию.

Врач рекомендует дополнять завтрак теплым напитком, например чаем с имбирем или лимоном, либо просто горячей водой с лимоном. Это поможет согреться перед выходом на улицу. При этом стоит избегать простых углеводов: сахар резко поднимает уровень глюкозы, а затем приводит к упадку сил, что в мороз особенно нежелательно.

В качестве примеров подходящих завтраков диетолог называет цельнозерновую кашу с маслом и орехами, яйца с цельнозерновым хлебом и свежими овощами, запеченный творог с зеленью и оливковым маслом, а также цельнозерновой тост с авокадо и лососем. Такой завтрак не только сытный, но и помогает поддерживать тепло и хорошее самочувствие.

