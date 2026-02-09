Tекст: Ольга Иванова

Зинаида Серебрицкая, подозреваемая в причастности к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, пыталась выселить одного из своих сыновей из дома в Славяносербском районе ЛНР и продать недвижимость, передает ТАСС.

По словам источника агентства в силовых структурах, отношения в семье Серебрицкой были напряженными, а ее сын, проживавший в доме, считался неблагополучным.

Местные жители рассказали, что Серебрицкая уехала из села Хорошее еще в 2004 году, а прошлым летом пыталась продать свою недвижимость за 2,5 млн рублей. Сосед Вадим отметил, что реальная рыночная цена дома в этом районе намного ниже, а ее попытки продать дом за такую сумму вызвали недоумение среди соседей.

Соседка по селу Ирина уточнила, что Серебрицкая приезжала в деревню летом прошлого года, но практически ни с кем не общалась. По ее словам, подозреваемая даже предлагала дом местной церкви, однако сделка не состоялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.