Завершена подготовка списка локализованных автомобилей для такси

Алиханов сообщил о готовности списка локализованных автомобилей для такси

Tекст: Денис Тельманов

Перечень автомобилей, локализованных для работы в такси на территории России, уже подготовлен и будет опубликован в ближайшие недели, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, уточнив, что подход к формированию списка согласован с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Алиханов отметил: «Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем. Я думаю, это вопрос ближайших недель», передает РИА «Новости».

Ранее, в октябре 2025 года, замглавы Минпромторга Альберт Каримов сообщил, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, которые отвечают требованиям закона о локализации такси.

В октябре 2025 года Минпромторг обнародовал первичный перечень таких моделей, куда вошли более двадцати автомобилей шести российских брендов. Итоговый вариант списка, применяемого для закупок таксопарками, планируется сформировать к 1 марта 2026 года, список будет дополняться по мере локализации новых машин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России к 2030 году планируют внедрить льготные тарифы на такси для многодетных семей и повысить доступность общественного транспорта для родителей с детьми.

Закон о локализации автомобилей для работы в такси начнет действовать в ранее утвержденные сроки, а изменение даты его вступления не планируется. Список автомобилей, подходящих под требования закона о локализации такси, к 1 марта 2026 года планируется расширить.