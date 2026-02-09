«Бабушкина схема» победила в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года»

Tекст: Дарья Григоренко

Организаторы отмечают, что эта формулировка набрала 44,6% голосов участников. Второе место заняло слово «утильсбор» с результатом 14,3%, третье – «самозапрет» (11,4%), передает РИА «Новости».

В голосовании приняли участие более 1100 человек. Как пояснили в пресс-службе, «бабушкина схема» – это мошеннический сценарий, при котором пожилого человека убеждают продать свою собственность, после чего он оспаривает сделку через суд, оставляя покупателя без денег и жилья.

Отбор победителей проходил в несколько этапов по аналогии с основным конкурсом «Слово года». Сначала члены профессиональных сообществ составляли списки актуальных слов, затем аналитики оценивали их по количественным и качественным критериям, включая число упоминаний в СМИ.

На финальном этапе участники выбирали до трех слов в каждой отрасли, определяя тем самым победителей в профессиональных номинациях.

В декабре словарь неологизмов 2025 года пополнится пятью новыми выражениями, которые связанны с делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.

Ранее в русском языке за 2025 год было зафиксировано 90 новых слов и выражений, среди которых появилась «лабубомания» и технологичный термин «нацмессенджер».

Как писала газета ВЗГЛЯД, портал «Грамота.ру» представил топ-победителей конкурса «Слово года» в России. Слово «пупупу», ставшее популярным среди молодежи, рассматривалось одним из претендентов на звание слова года.