    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня

    Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве

    Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    9 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели

    В АТОР заявили о закрытии части гостиниц на Кубе

    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели
    @ Nicolas Economou/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько отелей на Кубе прекратили прием гостей из-за уменьшения числа туристов, клиентам предлагают бесплатное переселение в другие гостиницы более высокого класса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Часть гостиниц на Кубе временно прекратила работу на фоне сокращения турпотока, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристов переселяют бесплатно, зачастую в отели более высокой категории.

    Закрыты или приостановили деятельность Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur и Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

    В АТОР напомнили, что авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила рейсы на Кубу после публикации NOTAM, введенного из-за ограничений на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове.

    Во Флоридском проливе близ воздушного пространства Кубы был зафиксирован стратостат для постоянного контроля. Россия обсуждает с Кубой варианты помощи и пути выхода из критической ситуации, вызванной действиями США.

    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Полицейские задержали напавшего на женщину в метро Москвы

    Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город», сообщили в столичном главке МВД России.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».

    «По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.

    Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.

    Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.

    В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

    9 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    Сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пассажира столичной подземки, который избил попутчицу за отказ дать денег и попытку видеосъемки, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

    В столичном метрополитене злоумышленник нанес телесные повреждения девушке, его действия квалифицировали по статье о хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что мужчина сначала попросил у девушки деньги, потом она включила камеру, затем он принялся выбивать телефон у нее из рук и разбил нос.

    Правоохранительные органы уже установили личность подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что мужчина избил молодого человека в метро Москвы.

    9 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    Неизвестные угрожали взрывом и спрятались в одном из номеров «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного сообщения об угрозе взрыва в одном из номеров «Москва-Сити» полиция обнаружила там молодых людей в состоянии опьянения, сообщили в правоохранительных органах.

    Неизвестные пригрозили взрывом в деловом центре «Москва-Сити», после чего закрылись в одном из номеров комплекса и легли спать, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, личности подозреваемых уже установлены. Предварительно выяснилось, что это были молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения.

    Сейчас проводится медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

    В ведомстве также отметили, что сотрудники московской полиции проверяют поступившие телефонные обращения в экстренные службы, связанные с сообщениями о различных противоправных действиях.

    Ранее девушка в Подмосковье пыталась поджечь торговый центр по указке мошенников.

    Иностранец был задержан в Москве при попытке устроить подрыв энергетического объекта в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, при нем обнаружили 5 кг взрывчатки.

    9 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин оценил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Путин похвалил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».

    Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.

    На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.

    Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.

    Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.

    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    9 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    В аварии с автобусом в Москве пострадали восемь человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ДТП произошло на Ленинском проспекте в столице, пострадали восемь человек, сообщил источник в оперативных службах.

    Авария произошла с рейсовым автобусом маршрута М8, указал собеседник ТАСС.

    Восьмерых человек передали медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается.

    До этого легковушка столкнулась с грузовиком в Рязанской области, погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

    До этого в Рязанской области столкнулись легковая Volvo и автобус ПАЗ, погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.

    9 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Семиклассница потеряла сознание и была госпитализирована в Москве

    Ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В одной из московских школ проводится проверка после того, как ученица седьмого класса потеряла сознание и была доставлена в больницу, сообщили в столичном департаменте образования.

    Информация о происшествии появилась в Telegram-каналах и СМИ, которые сообщали, что школьница якобы получила удар током от турникета и была госпитализирована в реанимацию, передает РИА «Новости».

    «По факту инцидента, в результате которого ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами», – сообщили в пресс-службе департамента образования.

    Устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая состояние технического оборудования и действия ответственных лиц.

    В ведомстве отметили, что департамент поддерживает связь с медицинскими службами и правоохранительными органами.

    «В случае подтверждения нарушений требований безопасности и регламентов эксплуатации оборудования виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнули в департаменте, добавив, что безопасность учащихся – абсолютный приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти на уроке физкультуры умер школьник. Девятиклассник скончался на перемене в школе Екатеринбурга. Школьнику из Люберец оторвало пальцы из-за взрыва коробки.

    9 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил лидерство предприятий радиоэлектроники по выручке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве предприятия радиоэлектронной промышленности заняли первое место по выручке среди приоритетных отраслей, а количество роботических операций увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.

    Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.

    9 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    В парке Новодевичьи пруды произошел конфликт москвичей с коммунальщиками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столичного района Хамовники преградили путь коммунальной технике, рассыпавшей противогололедные реагенты у стен Новодевичьего монастыря в водоохранной зоне.

    Жители Хамовников выразили недовольство действиями коммунальных служб, которые рассыпали противогололедные реагенты в парке у стен Новодевичьего монастыря, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Сквер находится у водоема, не имеющего протока, поэтому любые химикаты могут накапливаться и негативно влиять на экосистему.

    Один из жителей заявил: «К лету пруд будет как Мертвое море. Он же не проточный. Птицы, рыбы и т. д. Все погибнет». Другой пользователь отметил, что еще недавно радовался чистоте без реагентов и выразил сожаление по поводу произошедшего.

    Новодевичий монастырь обладает статусом памятника федерального значения, и любые работы на его территории требуют особого подхода и согласования. Однако попытки газеты ВЗГЛЯД связаться с управой района Хамовники по телефону не увенчались успехом – звонки сбрасывались.

    В день происшествия, поздно вечером в воскресенье, местные жители, оказавшиеся на месте событий, заблокировали коммунальный транспорт и настояли, чтобы трактор с реагентами покинул территорию парка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роскачестве заявили, что полностью исключить воздействие противогололедных материалов на лапы собак и обувь нельзя.

    9 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Собянин: Некоторые районы Москвы по программе реновации обновляются на 80%

    Tекст: Вера Басилая

    Крупномасштабная реновация меняет облик Москвы, в отдельных районах обновляется до 80% жилого фонда, а за 15 лет построено 77% новых дорог и эстакад, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о существенном прогрессе в реализации программы реновации, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Собянина, в некоторых районах столицы обновление жилого фонда достигло 80%. Ранее программа реновации предполагала строительство отдельных стартовых площадок, но теперь речь идет об освоении целых микрорайонов и районов.

    «Если мы раньше строили стартовую площадку, сейчас выходим к освоению целых микрорайонов и районов. Многие районы полностью перестраиваются на 80%», – заявил мэр.

    В ходе встречи Собянин также отметил, что за последние 15 лет в Москве построено 77% всех дорог и дорожных сооружений, включая мосты, тоннели и эстакады, которые существовали в городе ранее.

    Президент России Владимир Путин одобрил изменения, которые позволяют жителям получать жилье в другом районе Москвы при реновации, если собственник дает письменное согласие на это.

    9 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Собянина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который представит президенту доклад о положении дел в столице за прошлый год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин проведет встречу с Собяниным, сообщает ТАСС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Продолжит президент также работу с регионами. Сегодня наш главный регион, столичный. Мэр Москвы Сергей Собянин будет с докладом у президента», – отметил Песков. Он добавил, что сейчас все главы регионов представляют президенту отчеты о положении дел на подведомственных территориях за прошлый год.

    Песков подчеркнул, что столица играет важную роль как крупнейший мегаполис, технологический, производственный и образовательный центр страны. По его словам, Москва «многоликая», и на встрече есть о чем поговорить и что обсудить.

    Также пресс-секретарь уточнил, что сегодня в расписании президента нет масштабных публичных мероприятий, проходят рабочие встречи и внутренние совещания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном не запланирован.

    9 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин заявил о гордости за Москву

    Путин: Москва развивается хорошими темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва демонстрирует уверенный экономический рост и развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

    «Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.

    Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.

    Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.

    Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.

    9 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации

    Путин поставил задачу увеличить доступность авиаперевозок к 2030 году

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к 2030 году доступность перевозок, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником.

    «Поздравляю вас с Днем гражданской авиации... Перед вами поставлена серьезная задача – значительно увеличить к 2030 году доступность авиаперевозок. Для этого необходимо продолжать модернизацию аэродромной инфраструктуры, наращивать маршрутную сеть, уделять неустанное внимание внедрению в отрасль цифровых технологий, предлагать современные сервисы для пассажиров и грузоотправителей», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что гражданская авиация считается одной из стратегических отраслей, играющих важную роль в обеспечении суверенитета страны, развитии экономики и транспортной системы, а также в улучшении качества жизни. Президент отметил, что сотрудники гражданской авиации ежедневно обслуживают воздушные маршруты, отвечают за перевозку миллионов пассажиров и важных грузов.

    Глава государства добавил, что современные работники воздушного флота трудятся с полной отдачей, беря пример с ветеранов отрасли. Он вновь акцентировал внимание на том, что безопасность полетов остается главным приоритетом для всех сотрудников гражданской авиации.

    В завершение своего обращения президент пожелал успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

