Собянин: Некоторые районы Москвы по программе реновации обновляются на 80%

Tекст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о существенном прогрессе в реализации программы реновации, сообщается на сайте Кремля.

По словам Собянина, в некоторых районах столицы обновление жилого фонда достигло 80%. Ранее программа реновации предполагала строительство отдельных стартовых площадок, но теперь речь идет об освоении целых микрорайонов и районов.

«Если мы раньше строили стартовую площадку, сейчас выходим к освоению целых микрорайонов и районов. Многие районы полностью перестраиваются на 80%», – заявил мэр.

В ходе встречи Собянин также отметил, что за последние 15 лет в Москве построено 77% всех дорог и дорожных сооружений, включая мосты, тоннели и эстакады, которые существовали в городе ранее.

Президент России Владимир Путин одобрил изменения, которые позволяют жителям получать жилье в другом районе Москвы при реновации, если собственник дает письменное согласие на это.