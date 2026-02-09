Оргкомитет Олимпиады в Италии начал изучать проблему с качеством медалей

Tекст: Денис Тельманов

Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается выяснить, почему некоторые олимпийские медали оказались поврежденными, передает РИА «Новости».

Операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что организаторы знают о возникшей ситуации и уже занимаются ее изучением.

По его словам, «все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент».

Ранее некоторые участники Олимпиады пожаловались на излишнюю хрупкость наград, что вызвало обеспокоенность у организаторов.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оргкомитет Олимпиады в Париже решал проблемы с транспортом и зоной отдыха на Играх. Американский скейтбордист Найджа Хьюстон тогда заявил, что его олимпийская медаль имеет дефекты в виде пятен, сколов и царапин.