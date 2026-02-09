Путин заявил о гордости за Москву

Путин: Москва развивается хорошими темпами

Tекст: Валерия Городецкая

«Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.

Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.

Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.

Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.