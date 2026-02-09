МИД начал изучать предложение о вступлении в «Совет мира»

Песков сообщил об изучении предложения по вступлению в «Совет мира»

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство иностранных дел России вместе с союзниками и партнерами анализирует предложение о вступлении в «Совет мира», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эта тема находится в проработке по поручению главы государства. Вопрос касается не только самого вступления, но и возможного направления замороженных российских активов в фонд для восстановления Палестины.

Песков уточнил, что Россия действительно выступила с инициативой внести средства из замороженных активов в «Совет мира». «Ответа мы пока не получили», – заявил он журналистам. Также пресс-секретарь добавил, что конкретные параметры предлагаемой сделки пока не определены, работа продолжается.

Ранее Россия предложила использовать часть своих замороженных за рубежом средств для оказания гуманитарной помощи Палестине через новую международную структуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, должен анализировать глубинные причины ближневосточного конфликта.

Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина.

«Совет мира» представил первую часть своих стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.