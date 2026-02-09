  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили шесть украинских беспилотников
    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    США задержали в Индийском океане танкер Aquila II
    Ракета с борта «Герани» поразила вертолет Ми-24 ВСУ
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу
    ЕС предложили перевести активы России из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу
    9 февраля 2026, 12:52 • Новости дня

    Сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пассажира столичной подземки, который избил попутчицу за отказ дать денег и попытку видеосъемки, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

    В столичном метрополитене злоумышленник нанес телесные повреждения девушке, его действия квалифицировали по статье о хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что мужчина сначала попросил у девушки деньги, потом она включила камеру, затем он принялся выбивать телефон у нее из рук и разбил нос.

    Правоохранительные органы уже установили личность подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что мужчина избил молодого человека в метро Москвы.

    7 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    Операция по спасению жизни генерала-лейтенанта Владимира Алексеева прошла успешно. После хирургического вмешательства Алексеев был введен в искусственную кому для стабилизации состояния.

    Врачи подчеркнули, что сейчас генерал пришел в себя, находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

    «Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», – сообщил источник агентства. Медики отмечают положительную динамику и продолжают наблюдение за состоянием офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии. Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    8 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву
    Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие выходные температура воздуха в Москве поднимется до двух градусов выше нуля, при этом уже с середины недели ожидается заметное потепление, сообщили в в Гидрометцентре РФ.

    Потепление до положительных температур ожидается в Москве уже к выходным, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре РФ сообщили, что уже в субботу дневная температура достигнет отметки минус двух градусов, а в пятницу составит от минус четырех до минус одного градуса.

    Синоптики отметили: «Уже днем в среду температура поднимется до минус девяти – минус семи градусов. В четверг ночью ожидается от минус тринадцати до минус восьми, а днем – от минус семи до минус двух».

    На протяжении первых дней недели температура останется на одинаковом уровне – в понедельник и вторник днем будет от минус одиннадцати до минус девяти градусов. Жителям столицы советуют учитывать прогноз при планировании выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в пятницу, 6 февраля, в московском регионе ожидается ослабление морозов.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    7 февраля 2026, 15:27 • Новости дня
    В Москве арестовали полицейских за незаконную миграцию более 2 тыс. человек

    Полицейских Москвы арестовали за организацию незаконной миграции 2 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд отправил под стражу нескольких сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконного пребывания более 2 тыс. иностранных граждан через фиктивные учебные визы.

    Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Сергея Якушкина, Елены Сергиенко и Алексея Конхина, передает ТАСС. По данным ГСУ СК по Москве, уголовное дело расследуется против семи лиц, из которых пятеро – сотрудники органов внутренних дел, включая начальника отдела по вопросам миграции, участкового и инспектора ОВМ.

    Следствие установило, что с января 2023 по октябрь 2025 года обвиняемые в обход законодательства организовали незаконную миграцию более 2 тыс. иностранцев, используя фиктивные учебные визы. С февраля по июль 2025 года они также исключили из реестра не менее 1 500 иностранцев, изготовили для них поддельные документы с ложными сведениями о принимающей стороне и внесли данные в базу для легализации.

    Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции, по версии следствия, получила взятку за ускорение выдачи российского паспорта. Также сотрудники полиции обеспечили прохождение проверки одной из образовательных организаций по подтверждению обучения иностранцев за вознаграждение.

    В ходе расследования проводились обыски по местам жительства обвиняемых и выемки документов в госорганах. Изъятые материалы подтверждают причастность фигурантов к совершенным преступлениям. Следствие инициировало вопрос о депортации и лишении гражданства иностранцев, незаконно находившихся в РФ.

    По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, противоправные действия выявили оперативники службы собственной безопасности совместно с подразделениями столичной полиции и УФСБ в рамках комплекса мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали пять сотрудников полиции, включая начальника отдела, по делу о незаконной легализации свыше 2 тыс. мигрантов с фиктивными визами.

    Ранее сотрудники ФСБ и МВД  раскрыли крупный канал незаконной миграции, через который легализовали более 2 тыс. выходцев из Азии и Ближнего Востока.

    А в Северо-Западном округе Москвы полиция выявила канал незаконного оформления мигрантов с участием сотрудников хостела.

    9 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Полицейские задержали напавшего на женщину в метро Москвы

    Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город», сообщили в столичном главке МВД России.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».

    «По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.

    Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.

    Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.

    В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

    7 февраля 2026, 12:11 • Новости дня
    Замглавы департамента МЧС арестован за взятку и мошенничество

    Замглавы департамента МЧС Арабидзе арестован за взятку и мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС Ираклий Арабидзе заключен под стражу по обвинению в мошенничестве и получении взятки, сообщают информагентства.

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклий Арабидзе арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

    Басманный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил ходатайство об аресте Арабидзе, он находится в СИЗО. Вместе с ним заключен под стражу бывший замдиректора этого же департамента Вадим Хасенов, которого также обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

    Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, если суд установит их вину. Следственные органы пока не разглашают детали дела, однако, по информации источника агентства, расследование может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

    До этого начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий. А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Даудашвили.


    7 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    В Москве стартовали Зимние дипломатические игры

    В Москве стартовали 24-е Зимние дипломатические игры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице представители иностранных дипмиссий и международных организаций приняли участие в спортивных состязаниях и познакомились с традициями русского гостеприимства.

    В Москве начались 24-е Зимние дипломатические игры. На спортивном празднике собрались команды иностранных дипломатов и представители международных организаций. Организатором выступило Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России, сообщает ТАСС.

    Начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин отметил, что дипломатические игры открывают программу празднования 105-летия организации. «Мы подготовили для вас широкую и вкусную программу», – заявил Фатин, подчеркнув значимость мероприятий для создания комфортных условий дипломатам.

    Гендиректор МИД РФ Алексей Островский зачитал приветствие министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров выразил надежду, что эти соревнования укрепят профессиональную дружбу и позволят гостям познакомиться с культурным разнообразием России.

    Олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что дипломатические игры проходят в дружеской, открытой атмосфере, где все могут выступать под своими флагами, и нет никаких ограничений. Участников поддерживают их семьи, а справедливое судейство обеспечивают чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.

    В программе – настольный теннис, армрестлинг, лыжные гонки, мини-футбол, русский бильярд и, впервые, шахматы. После соревнований гостей угощают блюдами народов России, которые готовят шеф-повара проекта «Гастрономическая карта России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии объявили открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Легендарная фигуристка Ирина Роднина оценила подход организаторов и внимание к спортсменам.

    А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии попала в объективы камер с закрытыми глазами .


    9 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    Неизвестные угрожали взрывом и спрятались в одном из номеров «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного сообщения об угрозе взрыва в одном из номеров «Москва-Сити» полиция обнаружила там молодых людей в состоянии опьянения, сообщили в правоохранительных органах.

    Неизвестные пригрозили взрывом в деловом центре «Москва-Сити», после чего закрылись в одном из номеров комплекса и легли спать, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, личности подозреваемых уже установлены. Предварительно выяснилось, что это были молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения.

    Сейчас проводится медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

    В ведомстве также отметили, что сотрудники московской полиции проверяют поступившие телефонные обращения в экстренные службы, связанные с сообщениями о различных противоправных действиях.

    Ранее девушка в Подмосковье пыталась поджечь торговый центр по указке мошенников.

    Иностранец был задержан в Москве при попытке устроить подрыв энергетического объекта в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, при нем обнаружили 5 кг взрывчатки.

    9 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин оценил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Путин похвалил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».

    Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.

    На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.

    Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.

    Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.

    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве

    Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    9 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    В аварии с автобусом в Москве пострадали восемь человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ДТП произошло на Ленинском проспекте в столице, пострадали восемь человек, сообщил источник в оперативных службах.

    Авария произошла с рейсовым автобусом маршрута М8, указал собеседник ТАСС.

    Восьмерых человек передали медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается.

    До этого легковушка столкнулась с грузовиком в Рязанской области, погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

    До этого в Рязанской области столкнулись легковая Volvo и автобус ПАЗ, погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.

    9 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Семиклассница потеряла сознание и была госпитализирована в Москве

    Ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В одной из московских школ проводится проверка после того, как ученица седьмого класса потеряла сознание и была доставлена в больницу, сообщили в столичном департаменте образования.

    Информация о происшествии появилась в Telegram-каналах и СМИ, которые сообщали, что школьница якобы получила удар током от турникета и была госпитализирована в реанимацию, передает РИА «Новости».

    «По факту инцидента, в результате которого ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами», – сообщили в пресс-службе департамента образования.

    Устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая состояние технического оборудования и действия ответственных лиц.

    В ведомстве отметили, что департамент поддерживает связь с медицинскими службами и правоохранительными органами.

    «В случае подтверждения нарушений требований безопасности и регламентов эксплуатации оборудования виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнули в департаменте, добавив, что безопасность учащихся – абсолютный приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти на уроке физкультуры умер школьник. Девятиклассник скончался на перемене в школе Екатеринбурга. Школьнику из Люберец оторвало пальцы из-за взрыва коробки.

    9 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил лидерство предприятий радиоэлектроники по выручке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве предприятия радиоэлектронной промышленности заняли первое место по выручке среди приоритетных отраслей, а количество роботических операций увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.

    Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.

    9 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    В парке Новодевичьи пруды произошел конфликт москвичей с коммунальщиками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столичного района Хамовники преградили путь коммунальной технике, рассыпавшей противогололедные реагенты у стен Новодевичьего монастыря в водоохранной зоне.

    Жители Хамовников выразили недовольство действиями коммунальных служб, которые рассыпали противогололедные реагенты в парке у стен Новодевичьего монастыря, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Сквер находится у водоема, не имеющего протока, поэтому любые химикаты могут накапливаться и негативно влиять на экосистему.

    Один из жителей заявил: «К лету пруд будет как Мертвое море. Он же не проточный. Птицы, рыбы и т. д. Все погибнет». Другой пользователь отметил, что еще недавно радовался чистоте без реагентов и выразил сожаление по поводу произошедшего.

    Новодевичий монастырь обладает статусом памятника федерального значения, и любые работы на его территории требуют особого подхода и согласования. Однако попытки газеты ВЗГЛЯД связаться с управой района Хамовники по телефону не увенчались успехом – звонки сбрасывались.

    В день происшествия, поздно вечером в воскресенье, местные жители, оказавшиеся на месте событий, заблокировали коммунальный транспорт и настояли, чтобы трактор с реагентами покинул территорию парка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роскачестве заявили, что полностью исключить воздействие противогололедных материалов на лапы собак и обувь нельзя.

