Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»

Песков сообщил о совместной работе России и США по договоренностям в Анкоридже

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков на брифинге пояснил, что под «духом Анкориджа» подразумевается набор взаимных пониманий между Россией и США, достигнутых во время переговоров в Анкоридже. Песков отметил, что эти договоренности были сформированы как во время визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, так и в ходе последующих встреч, передает ТАСС.

Он заявил: «Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах».

Песков добавил, что именно этот набор взаимных пониманий и составляет суть «духа Анкориджа». Также он подчеркнул, что работа между Россией и США по реализации этих договоренностей продолжается.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона по Украине во время переговоров в Анкоридже, и считает, что проблема должна быть решена, если «подходить по-мужски».

Москва была удивлена после введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России вскоре после встречи в Анкоридже.

Песков отмечал, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, имеют особую важность для российской стороны.