Филиппо поддержал Дурова в критике западной цензуры соцсетей

Tекст: Ольга Иванова

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал высказывания основателя Telegram Павла Дурова о том, что чиновники с низким рейтингом одобрения чаще всего выступают за ограничение доступа подростков к социальным сетям, передает РИА «Новости».

Филиппо отметил, что мировые лидеры с самыми низкими рейтингами – это «четыре самых ярых сторонника цензуры в соцсетях».

«Павел Дуров прав! Четыре мировых лидера, которых больше всего ненавидят их народы…, – это четыре самых ярых сторонника цензуры в соцсетях! Макрон, Стармер, Мерц и Санчес», – написал политик в социальной сети Х (соцсеть заблокирована в РФ).

Филиппо подчеркнул, что подобная политика, по его мнению, не имеет никакого отношения к защите несовершеннолетних. Он считает, что реальная цель ограничений – это усиление цензуры и внедрение тотального наблюдения в интернете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил, что чаще всего за запрет соцсетей для подростков выступают чиновники с низким рейтингом одобрения.

Во Франции депутаты одобрили законопроект об ограничении доступа к соцсетям для детей младше пятнадцати лет и запрете смартфонов в старших классах.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал запрет соцсетей для детей младше пятнадцати лет, подчеркивая вред их влияния на психику молодежи.

