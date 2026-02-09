WSJ: США планирует разместить четыре АПЛ в Австралии

Tекст: Ольга Иванова

Пентагон намерен разместить четыре атомные подлодки на базе Стерлинг в Западной Австралии в рамках совместной стратегии США и Австралии по сдерживанию Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Ожидается, что первая субмарина прибудет на базу в 2027 году.

Австралийское правительство выделяет 5,6 млрд долларов на создание учебного центра, организации хранилища радиоактивных отходов, а также на модернизацию причала и системы электроснабжения для приема американских субмарин. В прошлом году подлодка USS Vermont класса Virginia уже находилась на базе Стерлинг около месяца, где американские и австралийские специалисты совместно проводили ее обслуживание.

Также Австралия инвестировала 8,4 млрд долларов в создание технической зоны Хендерсон в пригороде Перта. Этот центр будет включать сухие доки для проведения крупных ремонтов и масштабного обслуживания подлодок. Как отмечает издание, проведение таких работ непосредственно на западе Австралии обеспечит ВМС США постоянное присутствие вблизи потенциальных очагов напряженности, в том числе в районе Южно-Китайского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Австралии и Индонезии заключили новое соглашение о безопасности для усиления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.

Китай заявил, что создание блока AUKUS противоречит целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран AUKUS на территории Австралии.