Звезды театра и кино проводили в последний путь артистку Ольгу Чиповскую

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пришедшие собрались еще до начала официальной части. На фасаде здания транслировали черно-белые снимки из жизни актрисы, которая посвятила этой сцене 45 лет, передает ТАСС.

Проводить заслуженную артистку в последний путь пришли ее дочь Анна, Людмила Максакова, Евгений Князев и многие другие известные деятели культуры. Гроб в окружении цветов был установлен в центре фойе.

Актриса Ирина Дымченко тепло отозвалась о коллеге: «У Оли был такой юмор: мы смеялись до упаду. Я никогда ни с кем так не смеялась – очень едкий, сочный, мощный юмор».

Она добавила, что режиссеры всегда стремились работать с Чиповской.

Под продолжительные аплодисменты гроб вынесли из здания. Похороны актрисы состоятся сегодня на Хованском кладбище Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Театр Вахтангова сообщил о смерти Ольги Чиповской. Ведущая актриса труппы ушла из жизни на 68-м году. Она посвятила служению сцене более 40 лет. Коллеги называли ее мощной и трагической актрисой. Чиповская запомнилась зрителям ролями в спектаклях «Война и мир» и «Театр». В 2021 году она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.