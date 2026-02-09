Лавров сообщил о дипломатической борьбе вокруг норм применения ИИ

Лавров заявил о серьезной дипломатической борьбе вокруг норм применения ИИ

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS отметил, что серьезная дипломатическая борьба развернулась при выработке норм взаимодействия между государствами в сфере искусственного интеллекта и норм использования ИИ, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, такие нормы только начинают формироваться и что процесс сопровождается значительными дипломатическими усилиями. Министр подчеркнул, что у данной борьбы есть прямое практическое измерение, поскольку будущие нормы будут регулировать поведение государств в сфере искусственного интеллекта, от чего зависит безопасность.

«Эти нормы будут регулировать – надеемся, что так оно и будет – поведение, от которого зависят проблемы безопасности», – указал Лавров.

Также глава МИД сообщил, что Россия активно работает над повесткой для саммита по искусственному интеллекту, который пройдет в феврале в Индии. Он напомнил, что Россия приглашена на это мероприятие и уделяет большое внимание формированию своей позиции.

В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что страна направит представительную делегацию на саммит по искусственному интеллекту в Индии 16-20 февраля 2026 года и проявляет высокий интерес к участию в нем.

Правительство России разрабатывает законопроект по регулированию искусственного интеллекта.

Ранее глава МИД Сергей Лавров пошутил, что работать с машинисткой приятнее, чем с нейросетями.