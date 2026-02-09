Tекст: Ольга Иванова

Западные страны намерены ослабить союз Москвы и Минска и затруднить достижение целей спецоперации на Украине, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки, говорится на сайте СВР.

По данным ведомства, западные НПО, а также агентства и фонды из США, Британии, Германии, Польши и других стран Европы наращивают ресурсы для дестабилизации ситуации в Белоруссии и смены конституционного строя.

Как отмечает СВР, для реализации так называемого сценария «цветной революции» западные структуры намерены искать новых либеральных пассионариев в белорусском обществе. Прежние оппозиционные фигуры, скрывающиеся в Литве и Польше во главе с Светланой Тихановской, по мнению СВР, оказались бессильны повлиять на ситуацию в стране.

Западные организации планируют провести тщательную проверку белорусских оппозиционных кадров для последующего их использования в подрывной деятельности. Особое внимание, как отмечают в СВР, уделяется созданию базы недовольных Александром Лукашенко с прицелом на президентские выборы 2030 года.

Однако в Службе внешней разведки подчеркивают, что на Западе не учитывают важный фактор – белорусское общество, пережившее кризис 2020 года, стало более устойчивым к внешнему влиянию. Ведомство напоминает о негативных примерах Украины, Молдавии и других стран, разрушенных, как считают в СВР, в интересах геополитических амбиций Запада под предлогом защиты демократии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что Париж активизировал планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны Африки с помощью террористических группировок и украинских инструкторов.