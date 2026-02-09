Понижение уровня воды в Балтике раскрыло корабль XVII века

На Балтике из-за обмеления показался остов корабля XVII века

Tекст: Мария Иванова

Уровень воды в Балтийском море опустился на 60 сантиметров ниже нормы, что стало причиной появления остова корабля XVII века у острова Кастельхольмен в центре Стокгольма, передает ТАСС.

Как рассказал морской археолог Йим Ханссон, затонувшее судно пока не удалось полностью идентифицировать, однако известно, что оно вместе с пятью другими кораблями было использовано как фундамент для старого моста.

Ханссон уточнил, что раньше предполагалось: это датский корабль Gra Ulv, захваченный Швецией, однако теперь специалисты почти уверены – версия ошибочна, поскольку мост был построен в 1640 году, а судно Gra Ulv затопили позже, в 1670 году. Эксперт подчеркнул: «Он был затоплен намеренно».

Аномально низкий уровень воды вызван высоким атмосферным давлением и восточными ветрами, которые вытеснили большие массы воды на запад, а также способствуют сохранению холодной погоды в Швеции. В Стокгольмском архипелаге из-за обмеления пришлось отменить часть регулярных морских маршрутов.

Понижение уровня моря наблюдается во многих районах Балтики. Например, у Аландских островов уровень воды в начале февраля упал на 72 сантиметра ниже среднего, что стало самым низким показателем почти за 100 лет.

Обмеление создало дополнительные риски для паромов, но при этом, благодаря сильным морозам, ускорилось образование льда. Это позволило использовать ледовые дороги, что стало плюсом для транспортной системы некоторых районов.

