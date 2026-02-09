Wylsacom заявил о возвращении иностранных компаний после потепления отношений

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, многие иностранные компании, ранее ушедшие с российского рынка, вернутся в Россию, как только произойдет потепление в международных отношениях, передает ТАСС

Wylsacom подчеркнул, что регулярная регистрация и продление товарных знаков в России свидетельствует о готовности иностранных брендов к возвращению.

Петухов напомнил, что американская Apple одной из первых ушла из России в 2022 году, однако продолжила продавать устройства с российской маркировкой. По его словам, многие компании сожалеют о своем уходе, поскольку российский рынок остается привлекательным и устойчивым.

«Я думаю, как только какое-то будет перемирие либо потепление, скорее всего, многие компании сразу вернутся. Мы все чаще слышим новости, что регистрируют в России какие-то свои товарные знаки, потому что у них есть сроки годности, они, соответственно, должны продлеваться», – заявил Петухов.

Эксперт отметил, что большинство компаний внимательно следят за ситуацией и готовы оперативно возобновить работу в России. Он также добавил, что восстановление логистических процессов не вызовет серьезных трудностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Alphabet обогнала Apple по капитализации.

МВД заявило о появлении новой схемы блокировки устройств Apple мошенниками.

Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию.