Онищенко рассказал о пути заражения оспой обезьян в Подмосковье

Онищенко заявил о местном происхождении случаев оспы обезьян в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Случаи заражения оспой обезьян в Подмосковье оказались местными, а не завозными, как предполагалось ранее, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».

Он подчеркнул: «Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные», передает РИА «Новости».

По словам Онищенко, заболевшие оспой обезьян пациенты, поступившие ранее в Домодедовскую больницу, получат необходимое лечение. В арсенале медиков имеются как противовирусные препараты, так и лекарства для симптоматической терапии.

Для всех контактировавших с заболевшими установлен режим изоляции и организовано медицинское наблюдение. Онищенко отметил, что вероятность распространения оспы обезьян среди других групп населения пока сохраняется, однако ситуация находится под контролем.

Что касается вакцинации от гриппа, Онищенко заявил, что повторная прививка не требуется. «Еще раз прививаться точно не надо. Два раза за сезон – это неправильно», – отметил ученый. Он напомнил, что сезон гриппа и ОРВИ в России завершится в марте-апреле.

