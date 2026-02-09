Посол Беляев заявил о молчании Швеции после инцидента судном «Адлер»

Беляев сообщил, что, несмотря на официальный запрос, власти Швеции не предоставили разъяснений по поводу задержания российского судна «Адлер» в декабре 2025 года, передает РИА Новости.
По словам дипломата, после поломки двигателя судно было вынуждено остановиться у берегов Хеганеса, и только на следующий день ему разрешили покинуть территориальные воды Швеции. Беляев подчеркнул, что ситуация вызвала множество вопросов, на которые шведская сторона не дала ответа.
Глава дипмиссии отметил, что сотрудники посольства с момента инцидента поддерживали контакт с капитаном судна и взаимодействовали с таможней, береговой охраной, пограничной полицией и МИД Швеции, а также с Департаментом Ситуационно-кризисный центр МИД России. По информации из шведских СМИ, формальным поводом для задержания стало возможное попадание владельцев судна в антироссийский санкционный список ЕС. Все это время, по словам Беляева, шведские власти отвечали на запросы посольства крайне сдержанно и лаконично.
Дипломат напомнил, что согласно Копенгагенскому трактату 1857 года, Швеция обязана обеспечивать мирный проход судов через пролив, и задержание судна по национальному признаку является нарушением международных обязательств. Беляев заявил, что действия шведских властей носили дискриминационный характер и были злоупотреблением правом, учитывая, что «Адлер» осуществлял мирный проход и стал объектом проверки из-за аварийной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские власти разрешили сухогрузу «Адлер» покинуть территориальные воды страны.
Российское посольство в Швеции прокомментировало ситуацию вокруг задержания судна.