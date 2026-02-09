Tекст: Ольга Иванова

Западные СМИ не решаются показать своим зрителям истинную сущность киевского фашизма, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на недавний съезд «Идеология, теория и стратегия правого движения», который прошёл 7 февраля в Киеве – событие, по её словам, проигнорировали такие издания, как CNN, BBC, CBC и ZDF.

«На днях CNN, BBC, CBC, ZDF и прочие западные медиа упустили уникальную возможность показать своей аудитории истинную природу киевского эзотерического фашизма, по сути сатанизма», – написала Захарова. Она уточнила, что мероприятие собрало представителей ВСУ, ГУР, «нацбатов», а также псевдорелигиозных и языческих группировок.

В зале, по словам Захаровой, была размещена репродукция полотна Диего Веласкеса «Распятый Христос», рядом – плакат с символами «Центурии» и нацистско-азовская атрибутика («Азов» признан в РФ террористической организацией). Захарова добавила, что в подобном антураже Христос выглядел словно распятый второй раз.

По её мнению, западные СМИ умышленно не показывают такие сцены, чтобы не тревожить свою аудиторию и не разрушать иллюзию «либеральных» ценностей, распространённых на Украине. Захарова также напомнила, что эти же СМИ не освещают некроманские марши «центурий» в Киеве и Львове, посвященные ОУН*-УПА* (организации, запрещённые в России как экстремистские).

