Tекст: Вера Басилая

Россия приняла предложение Соединенных Штатов по Украине на переговорах в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для TV BRICS, передает ТАСС.

По словам министра, «если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена».

Лавров подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отмечал: для России не имеет значения, что будут говорить на Украине или в Европе, где, по его словам, господствует русофобия среди большинства режимов Европейского союза. Ключевым моментом для Москвы оставалась позиция США.

Глава МИД добавил, что, приняв предложение Вашингтона, российская сторона была готова к широкому и взаимовыгодному сотрудничеству с Соединенными Штатами. Однако, отметил Лавров, на практике инициатива США сопровождалась новыми санкциями, попытками ограничить поставки российских энергоносителей на мировой рынок и навязыванием странам-партнерам покупки американского сжиженного природного газа по завышенным ценам.

«На экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», – заключил Лавров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничениям на торговлю нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

Лавров отметил, что Москва была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже.

Сергей Лавров также заявил, что Россия подчеркивала, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине важнее судьбы людей, а не территории.