Заявление о смерти Эпштейна подготовили за день до его гибели

Tекст: Алексей Дегтярёв

Черновик официального заявления о смерти Эпштейна был датирован 9 августа 2019 года. Это следует из последних материалов американского Минюста, передает РБК.

Финансиста нашли мертвым в тюремной камере только на следующий день, 10 августа.

В документе прокурора Южного округа Нью-Йорка говорилось: «Ранее сегодня утром Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн, которому наше ведомство предъявило обвинения в участии в сексуальной торговле несовершеннолетними, был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым».

В реальности тело нашли лишь утром следующего дня, когда сотрудник принес завтрак.

Выяснилось, что накануне гибели сокамерника Эпштейна перевели в другое учреждение, а нового не назначили. В ночь происшествия охрана не проводила обязательные обходы и фальсифицировала отчетные записи, чтобы скрыть нарушения режима.

Следователи также обратили внимание на странную деталь на записях тюремного видеонаблюдения. Камеры зафиксировали «оранжевую фигуру», поднимавшуюся по лестнице к запертому ярусу за несколько часов до обнаружения тела.

В конце января в США опубликовали свыше 3,5 млн файлов по делу Эпштейна. В феврале Минюст США экстренно удалил тысячи документов.