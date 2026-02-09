  • Новость часаЭкс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Посол: «Колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины

    Посол в Италии Парамонов заявил о падении отношений с Западом на дно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колхозная» политика Западной Европы опустила отношения с Россией на «глубины Марианской впадины», итальянские власти предпочитают занимать «страусиную позицию», не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Парамонов заявил, что коллективная, по его словам «колхозная», политика Западной Европы опустила отношения между Россией и Италией на «глубины Марианской впадины», передает РИА «Новости».

    Парамонов подчеркнул, что подобные вопросы о судьбе двусторонних отношений регулярно поднимаются как на мероприятиях в России, так и в Италии, что свидетельствует о неравнодушии многих граждан обеих стран.

    Дипломат отметил, что среди граждан существует ожидание перемен к лучшему и возобновления диалога между странами, однако, по его словам, официальные власти Италии занимают «страусиную позицию» и игнорируют мнение общества. Парамонов обратил внимание на то, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией отрицательно сказывается на Италии и ее населении.

    По мнению посла, такие решения уже начали влиять на внешнеполитические позиции Рима, а также на социально-экономическую ситуацию и уровень благосостояния простых итальянцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Европа оказалась на второстепенных позициях в экономическом и политическом партнерстве с Россией.

    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    9 февраля 2026, 10:36 • Новости дня
    Лавров заявил о глобальной войне Запада против России

    Лавров: Запад развязал против России глобальную войну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад ведет глобальную войну против России и оказывает давление на ее партнеров, требуя прекратить сотрудничество.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS отметил, что Запад развязал против России глобальную войну и пытается лихорадочно наказывать партнеров страны, требуя от них прекращения торговли и военного сотрудничества с Москвой, передает ТАСС.

    По его словам, выполнение задач по обеспечению благоприятных внешних условий для внутреннего развития России стало существенно сложнее по сравнению с ситуацией 10-15 лет назад.

    Лавров подчеркнул, что России необходимо надежно обеспечить свою безопасность, особенно на фоне угроз со стороны Европы развязать войну против страны.

    По его словам, «некоторые, притворяющиеся политиками, грозят развязать войну против России».

    Министр также отметил, что обеспечение безопасности связано с необходимостью не допустить сохранения на границах России нацистского государства, которое, по его словам, Запад создал из Украины и с помощью которого вновь ведет войну против Москвы. Лавров добавил, что нацистские основы должны быть ликвидированы, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.

    Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    Также Лавров подчеркнул, что в случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа.

    9 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о сигналах Европы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Лавров: Европа посылает сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран выражают желание участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    По словам Лаврова, европейские дипломаты используют непубличные каналы связи для передачи подобных сигналов Москве, передает ТАСС.

    «Сигналы, которые они (представители Европы) посылают по разным, вполне не публичным каналам: мы тоже вот как бы часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом. Они это и публично говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», – отметил министр в интервью телеканалу НТВ.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    9 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС готовит включение членства Украины в блоке в мирное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разрабатывает различные сценарии для закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока, сообщает Bloomberg.

    Евросоюз готовит несколько вариантов включения вопроса о членстве Украины в блоке в будущее мирное соглашение, передает РИА «Новости».

    Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что среди рассматриваемых вариантов – обеспечение Киева защитой на начальном этапе, аналогичной той, которую получают страны при вступлении в ЕС.

    Собеседники агентства уточнили, что Украина может получить немедленный доступ к ряду прав, которыми обладают полноправные члены блока. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине четкие сроки для выполнения всех необходимых условий на пути к официальному принятию в ЕС.

    Среди других предложений фигурируют продолжение текущего процесса вступления, введение переходного периода или постепенное членство. Источники агентства отмечают, что эти варианты обсуждаются как часть переговоров по мирному соглашению.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил агентству, что вопрос будущего вступления Украины в ЕС действительно входит в повестку переговоров по мирному урегулированию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, а страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    9 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Лавров: США не поддержат интервенцию войск Европы на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США не будут помогать европейским странам в случае ввода их войск на Украину.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что Вашингтон не поддержит европейские страны, если они решат разместить свои войска на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители Британии и Франции, а также генсек НАТО открыто заявляют о планах развернуть на Украине экспедиционные войска и рассчитывают на автоматическую военную поддержку США.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона обсудила этот вопрос с американцами и получила ответ, который, по его словам, не будет положительным для европейцев и Владимира Зеленского.

    «Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», – заявил министр. Лавров не стал раскрывать детали обсуждения с представителями США, но дал понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться в случае эскалации.

    Соединенные Штаты и европейские страны согласовали многоуровневый план ответа на возможные «нарушения» со стороны России.

    Ранее Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    9 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Орбан предупредил о предвоенном безумии в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался о предвоенном безумии на территории Европы, отметив, что каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне.

    «Генеральный секретарь НАТО говорит о военном присутствии союзников «на суше, на море и в воздухе» на Украине. [Депутат Европарламента] Манфред Вебер хочет видеть на Украине войска «с европейским флагом на форме». Самые опасные времена ещё впереди», – пишет Орбан в соцсети Х.

    Венгерский премьер заявил, что Венгрия не должна быть втянута в это безумие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан в январе заявил о нежелании европейцев финансировать Украину. Также он отметил, что отправка войск ЕС на Украину приведет к конфликту с Россией. При этом исполнение слов Рютте о войсках НАТО на Украине Орбан назвал угрозой войны.


    9 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров отметил рост интереса к инициативе Путина по безопасности в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской и общеконтинентальной безопасности становится все более востребованной, передает ТАСС.

    По его словам, к этой идее присоединяется все больше стран, а сама концепция строится на материальной базе Большого Евразийского партнерства. По словам министра, чем крепче связи между региональными и субрегиональными объединениями, тем прочнее станет основа для общей модели безопасности.

    Лавров подчеркнул, что процесс создания Большого Евразийского партнерства уже идет и начался он с взаимодействия между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, при этом учитывается инициатива Китая «Один пояс, один путь». Министр отметил регулярные встречи глав исполнительных структур этих организаций, что позволяет более эффективно реализовывать совместные проекты без дублирования усилий.

    Он также указал на успешную кооперацию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», а также в совместных проектах между Южной Азией, российским Дальним Востоком и по использованию Северного морского пути. Лавров резюмировал, что объединительные процессы в Евразии активно развиваются.

    Россия проинформировала руководство ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил важность того, чтобы страны Евразии сами определяли будущее континента без внешнего вмешательства и укрепляли ОДКБ.

    Ранее Владимир Путин предложил создать экспертный форум по безопасности Евразии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Евразии нужна новая архитектура безопасности.

    9 февраля 2026, 22:37 • Новости дня
    Сийярто осудил ускоренную интеграцию Украины в Евросоюз

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за намерения Евросоюза принять Украины в свои ряды раньше, чем Грузию, сославшить на угрозы войны и разгула преступности, о чем он заявил на пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

    «Нам следует вести переговоры о более тесном сотрудничестве с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина, в отличие от Грузии, не только ослабит Евросоюз, но и создаст для него опасность. Опасность войны, мафии и некачественного зерна», – цитирует Сийярто РИА «Новости». 

    Он подчеркнул, что стремление ускорить евроинтеграцию Украины и при этом не пускать Грузию, по его мнению, является большой ошибкой Брюсселя. Венгрия всегда поддерживала правительство Грузии и не поддерживала санкции ЕС против грузинских властей.

    Сийярто напомнил, что Венгрия отказалась отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов граждан Грузии, несмотря на приостановку этого режима Евросоюзом.

    В декабре 2024 года Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций Евросоюза против руководства полиции Грузии.

    Напомним, Bloomberg узнало, что Евросоюз разрабатывает сценарии для закрепления членства Украины в ЕС в качестве условия в мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны из-за возможного вступления Украины в Евросоюз. Орбан также нашел неожиданных союзников против принятия Украины в Евросоюз.

    9 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Объявлено о планах ЕС включить «Башнефть» и ряд НПЗ в 20-й пакет санкций

    Reuters: ЕС планирует включить «Башнефть» и ряд НПЗ в 20-й пакет санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз собирается включить «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, включая предприятие в Туапсе, в двадцатый пакет санкций против России, пишет Reuters.

    Агентство Reuters ссылается на рабочий документ дипломатической службы ЕС, передает ТАСС.

    Если санкции будут одобрены, европейскому бизнесу, в том числе компаниям, занимающимся транспортировкой нефти, запретят любые деловые контакты с «Башнефтью» и перечисленными НПЗ. Еврокомиссия запланировала принять соответствующий пакет ограничительных мер к 24 февраля.

    В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    10 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Свищев упрекнул оргкомитет Олимпиады в экономии и разгильдяйстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что оргкомитет Олимпийских игр в Милане сэкономил на подготовке соревнований или проявил разгильдяйство, особенно в контексте замечаний некоторых спортсменов о недолговечности наградных медалей.

    «Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Награда, ради которой он боролся всю жизнь. И когда она разваливается в руках, воспоминания получаются смазанными. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали», – заявил Свищев РИА «Новости».

    Проблема с качеством олимпийских наград ранее стала поводом для обсуждений среди спортсменов. Американская фигуристка Алиса Лю пожаловалась, что ее золотая медаль оторвалась от ленты, а серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи сообщил, что оргкомитет изучает причины повреждений и работает над их устранением.

    Свищев провел параллели с Олимпиадой в Сочи, подчеркнув, что в России медали утверждали с особым вниманием к деталям, а процесс был тщательно организован.

    «Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», – добавил он.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоялась 6 февраля в Милане. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне.

    10 февраля 2026, 06:20 • Новости дня
    Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии, которые обрабатывают российскую нефть, это первый случай, когда ЕС нацелится на порты в третьих странах, следует из документа, с которым ознакомилось Reuters.

    В частности, ЕС намерено добавить Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии в санкционный список, запретив компаниям и частным лицам ЕС осуществлять операции с любым из портов, передает Reuters.

    Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС, он был разработан совместно дипломатической службой ЕС, Еврослужба внешних связей и Европейской комиссией и был представлен странам ЕС в понедельник.

    Для принятия санкций ЕС в качестве закона требуется единогласие. В пятницу, 6 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций включает общесекторальные ограничения и переход от предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    Пакет также вводит новые запреты на импорт таких металлов, как никелевые слитки, железные руды и концентраты, нерафинированная и обработанная медь и различный металлический лом, включая алюминий. Также будет запрещен импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых изделий.

    Это предложение впервые предусматривает использование средства защиты от обхода санкций в отношении третьей страны. Новые ограничения предусматривают запрет на продажу в Кыргызстане металлорежущих станков и средств связи для передачи голоса, изображений и данных, таких как модемы и маршрутизаторы.

    ЕС также предложил добавить два кыргызских банка «Керемет» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» в санкционный список за предоставление услуг по использованию криптоактивов в России, а также банки в Лаосе и Таджикистане, исключив при этом двух китайских кредиторов.

    В случае одобрения банкам, включенным в список, будет запрещено осуществлять операции с физическими лицами и компаниями ЕС.

    К своей системе санкций, которая включает замораживание активов и запрет на поездки, Еврослужба внешних связей предложила добавить 30 физических лиц и 64 компании. В их число входит «Башнефть», дочерняя компания российского нефтяного гиганта «Роснефть», а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе два крупных предприятия, контролируемых «Роснефтью», в Туапсе и Сызрани.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России в ноябре 2025 года. Фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Евросоюз обсуждает также идею отмены потолка цен на российскую нефть.

    10 февраля 2026, 06:17 • Новости дня
    США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до исторического максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские компании за 11 месяцев 2025 года увеличили поставки сжиженного природного газа на европейский рынок до максимального объема за всю историю поставок в современное время.

    За 11 месяцев США поставила в Евросоюз СПГ на 23,2 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

    Годом ранее этот показатель составлял лишь 10,9 млрд евро. Таким образом, доходы экспортеров выросли вдвое.

    Согласно проведенным подсчетам, эта сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранней статистики профильное ведомство не предоставляет.

    Крупнейшим покупателем среди европейских государств оказались Нидерланды, они ввезли топлива на 5,6 млрд долларов. Также в тройку лидеров вошли Франция и Германия с показателями 3,8 млрд и 3,3 млрд долларов соответственно. Замыкают пятерку Италия и Испания.

    До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в Евросоюз в январе достигли исторического максимума. Объем импорта российского СПГ достиг 2,276 млрд кубометров, что немного превысило показатель декабря 2025 года.

    10 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель обсуждает возможность предоставления Украине частичного членства в ЕС уже в следующем году по пятиэтапной схеме, включающей преодоление вето Венгрии, сообщает газета Politico.

    По данным источников Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов, направленный на ускоренное предоставление Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, передает РИА «Новости».

    Десять европейских чиновников и дипломатов заявили изданию, что речь идет о «беспрецедентном плане», который предусматривает участие Киева в работе структур ЕС ещё до завершения всех требуемых реформ.

    Первый этап инициативы предполагает предоставление Украине неофициальных указаний в ходе переговоров, в том числе по юридическим вопросам процесса вступления. Уже сейчас ЕС передал Киеву информацию по трем из шести переговорных кластеров, а работа по оставшимся продолжится в марте. Однако, по словам источников, упрощенного пути в отношении реформ Украина не получит.

    Второй этап связан с процедурой вступления: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила варианты, включая модель «обратного расширения», при которой страна получает некоторые права и обязанности по мере выполнения критериев. Эта схема призвана поддержать государства, чье членство задерживается из-за военных конфликтов или внутреннего противодействия в ЕС.

    «Это будет своего рода перенастройка процесса – вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности», – заявил один из европейских чиновников.

    Особое внимание уделяется преодолению возможного вето со стороны Венгрии, чья позиция может стать преградой для вступления Украины. В ЕС рассчитывают, что ситуация изменится после выборов, если нынешнего премьер-министра Виктора Орбана сменит Петер Мадьяр, более лояльный к украинскому вопросу. Кроме того, рассматривается гипотетическая возможность влияния президента США Дональда Трампа на позицию Орбана.

    Как крайняя мера, на пятом этапе возможно применение статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает лишение страны права голоса в случае нарушений базовых ценностей ЕС. Сейчас такой вариант не рассматривается в качестве первоочередного, однако он остается в повестке на случай, если Орбан сохранит власть и будет продолжать блокировать вступление Украины.

    Bloomberg сообщал, что Евросоюз готовит включение вопроса членства Украины в блоке в текст мирного соглашения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов Евросоюза принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, и подчеркнул, что страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

