Лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях

Прогноз космической погоды показал повышенную вспышечную активность на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Космическая погода остается спокойной, несмотря на повышенную вспышечную активность на Солнце, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

За прошедшие сутки геомагнитная обстановка была стабильной, однако фиксировался рост числа солнечных вспышек.

Прогноз на ближайшие сутки предполагает возможные слабые геомагнитные возмущения, что связано с изменениями скорости солнечного ветра. Ожидать значительных магнитных бурь не стоит – вероятность их возникновения оценивается как низкая.

В лаборатории подчеркнули: «Геомагнитная обстановка – на данный момент спокойная, несмотря на повышенную вспышечную активность. В течение суток возможны слабые возмущения, связанные с вариациями скорости солнечного ветра». Прогноз на два-три дня вперед также оценивается как близкий к нейтральному.

Вспышечная активность возобновилась в области солнечных пятен 4366. Благодаря этому она обновила рекорд столетия по количеству мощных вспышек, однако до недавних максимумов, когда за сутки фиксировалось до двадцати событий уровня M и X, пока далеко. Солнечная активная область уже сместилась к краю звезды и практически не может повлиять на Землю – вероятность крупных выбросов массы крайне мала.

Таким образом, даже если в ближайшее время произойдут сильные вспышки, их влияние на Землю будет минимальным, и они останутся лишь интересным зрелищем для астрономов.

Напомним, накануне на Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности.

За день до этого ученые заявили о неожиданном завершении мощного всплеска солнечной активности.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев пояснил, что данные об обратной стороне Солнца недоступны из-за технических ограничений.