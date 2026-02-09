Корба раскрыл план бегства после покушения на генерала Алексеева

Tекст: Ольга Иванова

Любомир Корба заявил, что после попытки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева он получил указание отправиться в аэропорт и вылететь в Дубай, а далее – в Румынию и Киев, передает РИА «Новости». Соответствующее видео было опубликовано ФСБ России.

Корба отметил: «После исполнения попытки убийства мне было сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где в Дубае был другой билет – в Румынию. Из Румынии должны были ехать в Киев».

Также на видео Корба сообщил, что указание на ликвидацию Алексеева ему поступило в декабре 2025 года. По его словам, за выполнение этого задания ему обещали выплатить 30 тыс. долларов.

По данным следствия, Корба является непосредственным исполнителем преступления. Сейчас он арестован, и столичный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сообщала, что Корбу вербовали при поддержке польских спецслужб. В этом процессе ключевую роль сыграл его сын, который является гражданином Польши.

Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.