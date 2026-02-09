Макаревич продал только половину билетов на тур по Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) и его группа «Машина времени» на следующей неделе стартуют с европейским туром «Пой со мной!», сообщает РИА «Новости».

Однако, по данным сервисов по продаже билетов, порядка половины мест на выступления в ряде городов пока остаются свободными.

Тур охватит десять городов, в том числе Лондон, Берлин, Вену, Мюнхен, Оффенбах, Лимасол, а также города в Швейцарии, Чехии и Польше. В городах с большим числом релокантов и русскоязычных, например, Лондоне или Берлине, уже продано более 80% билетов.

В то же время в Мюнхене, Оффенбахе и Вене на момент публикации доступно около 50% билетов, а в Лимасоле, где состоится заключительный концерт, реализовано лишь 30%. По информации сервиса EventCartel, большинство непроданных билетов – это удаленные места, откуда артисты видны плохо.

Цены на билеты колеблются от 40 до 250 евро, причем самые дешевые – именно те, которые пока остаются в продаже.

